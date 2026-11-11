Manifestações em greve geral na Espanha têm confrontos com polícia e 40 prisões

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Uma greve geral na Espanha por direito à moradia, melhoria salarial e serviços públicos resultou em 40 prisões e 653 ocorrências. As mobilizações, com bloqueios e confrontos, espalharam-se pelo país. Lideranças sindicais criticam a ação policial e prometem medidas legais. Entenda o impacto da crise de moradia.

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Uma greve geral convocada pelos sindicatos na Espanha em defesa do direito à moradia, aumentos salariais e melhoria dos serviços públicos resultou em cerca de 40 prisões e 653 ocorrências registradas pelas forças de segurança entre as 22h de terça-feira e as 14h desta quarta-feira, 11. As mobilizações tiveram início com fogueiras para bloquear o acesso de trabalhadores a Barcelona e protestos em parques industriais por todo o país.

As forças de segurança de âmbito nacional reforçaram a presença nas ruas e efetuaram 28 prisões, sendo nove em Madrid, quatro em Málaga, quatro em Almería, três em Granada, duas em Zamora e uma em cada uma das cidades de Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante, Valência e Castellón.

No País Basco, a polícia deteve 13 pessoas — oito homens e cinco mulheres. Na Catalunha, os protestos culminaram na prisão de uma pessoa em Barcelona por perturbação da ordem pública. Uma outra pessoa foi atropelada e seis agentes dos Mossos d’Esquadra (força policial autônoma da Catalunha) ficaram levemente feridos.

Manifestações em todo o país

Os bloqueios nas estradas e os conflitos urbanos marcaram o dia em várias regiões da Espanha. Em Madri, sob forte chuva, manifestantes interromperam o trânsito em diversas rodovias importantes da cidade, gerando quilômetros de engarrafamento. No bairro de Vallecas, contâineres de lixo foram virados para barrar o tráfego de carros. Em Mercamadrid, um protesto de cerca de mil manifestantes resultou em uma prisão e 13 pessoas atendidas devido ao uso de spray de pimenta. No terminal rodoviário no bairro de Carabanchel, confrontos entre a polícia e manifestantes deixaram pelo menos oito pessoas com ferimentos leves.

Nas principais saídas de Barcelona, motoristas precisaram dar meia-volta, e na cidade litorânea de San Sebastián um grupo de jovens impediu a entrada de veículos. No Porto de Algeciras, no sul da Espanha, os terminais de contêineres ficaram paralisados a partir das 2h da manhã, e a atividade portuária também parou em Valência. Em Granada, um manifestante ocupou os trilhos do metrô e dois outros foram presos. Em Logroño, na comunidade autônoma de La Rioja, um indivíduo foi detido por agredir um policial, mas foi solto horas depois após se recusar a prestar depoimento.

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Lideranças sindicais

Diante dos acontecimentos, a liderança sindical criticou duramente a conduta policial. O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Pepe Álvarez, e o secretário-geral das Comissões Operárias (CCOO), Unai Sordo, classificaram a postura da polícia de Madrid em relação aos participantes das manifestações como “vergonhosa” e anunciaram que tomarão medidas legais.

Álvarez afirmou ao jornal espanhol Sol que os agentes agiram como uma “linha empresarial”. Já Sordo denunciou episódios de violência com uso de spray de pimenta, declarando que não existe sociedade democrática sem uma força policial democrática.

Protestos por moradia

Os principais sindicatos convocaram esta greve na esteira dos protestos por moradia assessível, que começaram no final de outubro. O movimento, liderado pela juventude, ocorre em meio a manifestações da Geração Z por toda a Europa, protagonizadas pela França.

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O estopim na Espanha foi o despejo, em setembro, de Maricarmen Abascal, uma aposentada madrilena de 87 anos que faleceu poucos dias depois. A idosa viu seu aluguel subir 275% de um dia para o outro.

“Já acabou o tempo dos políticos, já não podemos esperar mais. O modelo de moradia neste país tem que mudar”, afirmou nesta quarta-feira, na televisão estatal, Valeria Racu, porta-voz do Sindicato de Inquilinas, por trás de ações como o acampamento de protesto na praça Puerta del Sol, no coração de Madri. As tendas ocuparam o local por mais de um mês, antes de serem desmontadas pela polícia.

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Quando um pacote de medidas sobre a moradia proposto por Sánchez foi barrado no Parlamento, o premiê socialista Pedro Sánchez antecipou as eleições inicialmente previstas para 2027. O pleito, em que ele lutará para permancecer no poder, foi marcado para 29 de novembro.

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“Esta não é uma greve contra ninguém, mas a favor de que todas as administrações ofereçam respostas comuns a um problema real que existe, que é o acesso à moradia”, afirmou Sánchez no domingo ao jornal La Vanguardia.

O salário bruto espanhol alcança uma média de cerca de 2.460 euros mensais (pouco mais de R$ 15 mil) em 14 pagamentos, enquanto o aluguel de um apartamento de 50 m² em Madri custava, em média, 1.170 euros por mês em outubro (cerca de R$ 7.300), segundo o portal Idealista. Isso representa quase a metade do salário bruto médio, uma proporção muito distante dos 30% que órgãos públicos e especialistas costumam recomendar.