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Um grupo de turistas foi surpreendido por cerca de 15 elefantes durante trilha no Parque Nacional do Monte Camarões, na África. O ataque deixou cinco feridos e causou a morte do suíço Alain Throo. Confira os relatos dramáticos de quem sobreviveu ao trágico episódio.

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Um turista morreu e outros cinco ficaram feridos após se depararem com uma manada de elefantes durante uma excursão em um parque em Camarões, na África.

O caso ocorreu no dia 19 de novembro. Segundo a imprensa local, o grupo, que incluía quatro britânicos, um suíço e um americano, estava acompanhado de guias locais no momento do acidente. Eles faziam uma trilha perto da vila de Bakingili, no sul do Parque Nacional do Monte Camarões, quando foram surpreendidos por cerca de 15 animais.

Um dos turistas britânicos, que relatou ter se abrigado no toco de uma árvore durante duas horas, recordou o momento em que os mamíferos atacaram o grupo. “Eu vi esses elefantes quase ao meu lado. E pensei: se eu seguir por esse caminho também, serei atingido. Então, simplesmente me movi na direção oposta. Eles correram pelo caminho, eu corri e me escondi em um arbusto. E ouvi alguns gritos”, afirmou.

Alain Throo, o excursionista suíço, foi diretamente atacado por um dos mamíferos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Além dele, outros integrantes do grupo também foram agredidos. Um dos elefantes chegou a lançar um dos guias locais em uma vala, em cima de Throo. O turista americano, que também fazia parte da excursão, teve de ser internado devido às lesões, mas já recebeu alta do hospital, segundo a imprensa local.

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Morte de turista suíço

De acordo com relatos de um integrante britânico do grupo, em um primeiro momento, Throo estava consciente, com um olho roxo, além de reclamar de uma lesão no braço. Os outros turistas temiam que ele estivesse com hemorragia interna.

“Ele disse que o elefante o atacou”, afirmou um homem camaronês não identificado, segundo um vídeo publicado pela CBS Radio Buea FM. “O elefante o despedaçou”, acrescentou.

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O corpo de Throo foi retirado do local por uma equipe de funcionários do parque e militares para ser levado a um necrotério na cidade de Limbe, em 21 de novembro.

Sean McGovern, diretor-executivo da seguradora Axa XL no Reino Unido, onde Throo trabalhou por 13 anos, confirmou o falecimento. Em nota, ele afirmou que Throo era um “membro valioso de nossa equipe, um colega respeitado e um amigo cuja contribuição, profissionalismo e carinho tocaram muitas pessoas”.