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Um esquema de narcotráfico dentro da Força Aérea da Malásia movimentou mais de três toneladas de metanfetamina, avaliadas em R$ 210 milhões. Militares e civis foram presos após apreensão em base estratégica próxima a Kuala Lumpur, em caso que pode levar a penas de morte.

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A Justiça malaia acusou formalmente nesta sexta-feira, 27, seis pessoas, incluindo três militares, de tráfico de drogas em uma base aérea próxima à capital do país, Kuala Lumpur. Outras doze pessoas já foram detidas, embora ainda não tenham sido indiciadas, no caso que expôs um esquema longevo de narcotráfico dentro da Força Aérea Real da Malásia, cuja dimensão as autoridades ainda trabalham para determinar.

Acredita-se que pelo menos três toneladas de drogas, especialmente metanfetamina, tenham sido traficadas por meio de bases aéreas na Malásia desde agosto de 2024.

O caso veio à tona após a polícia apreender, no início deste mês, 96,64 kg de metanfetamina, uma droga sintética altamente viciante, na Base Aérea de Subang. Escondidos em cinco malas e uma caixa, os narcóticos foram descobertos durante uma inspeção de rotina. A apreensão levou às 18 prisões, entre elas oito oficiais e militares da Força Aérea e dez civis.

Segundo a polícia, um dos suspeitos é um piloto da Força Aérea que coordenava o transporte de drogas da península da Malásia para Sabah, um estado malaio situado na ilha de Bornéu, que é dividida com mais dois países — Indonésia (região de Kalimantan) e Brunei. Se condenados, ele e os outros podem enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua.

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Ponta do iceberg

As autoridades malaias afirmaram que as descobertas na Base Aérea de Subang são apenas a ponta do iceberg de operações de tráfico de drogas que duraram anos e envolveram a Força Aérea do país.

O ministro do Interior da Malásia, Saifuddin Nasution Ismail, informou ao Parlamento, na quinta-feira, 26, que foram identificados ao menos 21 casos de narcotráfico envolvendo a infraestrutura da Força Aérea, com registros que remontam a agosto de 2024. Ele acrescentou que as drogas, que totalizaram três toneladas, foram avaliadas em 156 milhões de ringgits malaios (quase R$ 210 milhões, na cotação atual).

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“Se não tivéssemos desmantelado essa operação, milhões de pessoas teriam sido vítimas”, disse o ministro. “Este não é apenas um crime grave; ele também ameaça a integridade de nossas instituições de segurança e defesa. ”

Segundo Saifuddin Nasution, a investigação será ampliada para revelar a extensão total da rede criminosa, e informações de inteligência levaram à prisão de cinco pessoas, entre elas um militar, na quinta-feira. Embora o suposto líder do grupo já tenha sido identificado, ele ainda não foi preso, acrescentou o ministro.

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Estabelecida na década de 1980, a Base Aérea de Subang é um aeródromo militar situado próximo à capital, Kuala Lumpur. O local é frequentemente utilizado para receber dignitários estrangeiros que visitam a Malásia. Em 2024, foi também o ponto de chegada de mais de 100 palestinos — feridos e evacuados da guerra de Israel em Gaza — que vieram ao país para receber tratamento médico.