‘Malária de aeroporto’: duas pessoas morrem após contraírem doença em Frankfurt

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Dois funcionários do aeroporto de Frankfurt morreram após contraírem malária, transmitida por mosquitos infectados transportados em um avião. Seis colaboradores foram afetados pela doença, que é rara na Alemanha, dificultando o diagnóstico. O caso reacende o alerta para a “malária de aeroporto” e a importância do tratamento precoce, incentivando a leitura completa da matéria.

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O serviço de saúde pública de Frankfurt informou nesta quarta-feira, 26, que dois funcionários do aeroporto da cidade morreram após contraírem malária. O Instituto Robert Koch (RKI), agência sanitária alemã, afirmou que ambos foram picados por um mosquito infectado com a doença, transportado por um avião com destino à Alemanha. Ao todo, seis funcionários do aeroporto contraíram malária.

Mais cedo, um porta-voz do aeroporto já havia comunicado a morte de uma das pessoas infectadas. Na ocasião, ele prestou suas “mais profundas condolências” à família da vítima. Além disso, o representante também afirmou que as outras quatro pessoas afetadas já estão em tratamento.

Os mosquitos infectados foram capturados por meio de armadilhas montadas no terminal alemão e serão enviados ao Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica. O laboratório vai investigar a origem da espécie encontrada no voo que pousou em Frankfurt.

O último caso da “malária de aeroporto” na Alemanha aconteceu em 2023, segundo o Instituto Roberto Koch (RKI). Como não é uma doença comum no país, diagnosticá-la pode ser um desafio maior para os profissionais de saúde locais. A demora na detecção pode retardar o tratamento e causar graves complicações para o paciente.

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Malária

Os sintomas da doença, transmitida pelo mosquito Anopheles, incluem dores de cabeça, náuseas, febre e calafrios. Eles costumam aparecer entre 10 e 15 dias após a picada. Bebês, crianças menores de 5 anos, gestantes, viajantes e pessoas com HIV ou AIDS têm maior risco de infecção grave.

Até novembro de 2024, 44 países e um território foram certificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como livres da doença. Entre os 83 países onde a malária é endêmica, 25 relatam menos de 10 casos anuais, um aumento significativo em relação a 2000, quando apenas quatro chegaram nesse patamar.

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A África Subsaariana continua suportando uma parcela desproporcionalmente alta do peso global da malária. Em 2024, ano do último levantamento da OMS sobre a doença, a região abrigou cerca de 95% de todos os casos e mortes.