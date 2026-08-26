É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

‘Malária de aeroporto’: duas pessoas morrem após contraírem doença em Frankfurt

Outras quatro também foram picadas pelo mosquito transmissor e já recebem tratamento

Por Luiza Zubelli 26 ago 2026, 17h36 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h51
Fachada do Aeroporto de Frankfurt com o nome Frankfurt Airport em letras azuis no topo. Abaixo, um trem de passageiros branco com a inscrição Fraport The Airport Managers passa em uma plataforma elevada. O edifício possui muitas janelas escuras e o céu é azul claro
Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha (mtcurado/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Malária de aeroporto’: duas pessoas morrem após contraírem doença em Frankfurt Priorizar nos meus resultados Google

O serviço de saúde pública de Frankfurt informou nesta quarta-feira, 26, que dois funcionários do aeroporto da cidade morreram após contraírem malária. O Instituto Robert Koch (RKI), agência sanitária alemã, afirmou que ambos foram picados por um mosquito infectado com a doença, transportado por um avião com destino à Alemanha. Ao todo, seis funcionários do aeroporto contraíram malária.

Mais cedo, um porta-voz do aeroporto já havia comunicado a morte de uma das pessoas infectadas. Na ocasião, ele prestou suas “mais profundas condolências” à família da vítima. Além disso, o representante também afirmou que as outras quatro pessoas afetadas já estão em tratamento.

Os mosquitos infectados foram capturados por meio de armadilhas montadas no terminal alemão e serão enviados ao Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica. O laboratório vai investigar a origem da espécie encontrada no voo que pousou em Frankfurt.

Siga

O último caso da “malária de aeroporto” na Alemanha aconteceu em 2023, segundo o Instituto Roberto Koch (RKI). Como não é uma doença comum no país, diagnosticá-la pode ser um desafio maior para os profissionais de saúde locais. A demora na detecção pode retardar o tratamento e causar graves complicações para o paciente.

Continua após a publicidade

Malária

Os sintomas da doença, transmitida pelo mosquito Anopheles, incluem dores de cabeça, náuseas, febre e calafrios. Eles costumam aparecer entre 10 e 15 dias após a picada. Bebês, crianças menores de 5 anos, gestantes, viajantes e pessoas com HIV ou AIDS têm maior risco de infecção grave.

Até novembro de 2024, 44 países e um território foram certificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como livres da doença. Entre os 83 países onde a malária é endêmica, 25 relatam menos de 10 casos anuais, um aumento significativo em relação a 2000, quando apenas quatro chegaram nesse patamar.

Continua após a publicidade

A África Subsaariana continua suportando uma parcela desproporcionalmente alta do peso global da malária. Em 2024, ano do último levantamento da OMS sobre a doença, a região abrigou cerca de 95% de todos os casos e mortes.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
doença
Europa
Malária
viagem
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).