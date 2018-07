Tailândia: chega a oito o número de meninos resgatados de caverna

1. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 1/58 Estudantes resgatados são transferidos de um helicóptero militar para uma ambulância em um aeroporto militar em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

2. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 2/58 Ambulâncias partem do complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

3. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 3/58 Pessoas assistem e aplaudem enquanto as ambulâncias transportam alguns dos estudantes resgatados do complexo de cavernas Tham Luang para um hospital em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Lauren DeCicca/Getty Images)

4. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 4/58 Pessoas assistem e aplaudem enquanto as ambulâncias transportam alguns dos estudantes resgatados do complexo de cavernas Tham Luang para um hospital em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Lauren DeCicca/Getty Images)

5. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 5/58 Pessoas assistem e aplaudem enquanto as ambulâncias transportam alguns dos estudantes resgatados do complexo de cavernas Tham Luang para um hospital em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Lauren DeCicca/Getty Images)

6. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 6/58 Uma ambulância sai da área da caverna de Tham Luang enquanto as operações de resgate continuam para aqueles que ainda estão presos dentro da caverna, em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

7. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 7/58 Uma ambulância sai da área da caverna de Tham Luang enquanto as operações de resgate continuam para aqueles que ainda estão presos dentro da caverna, em Chiang Rai, norte da Tailândia - 09/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

8. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 8/58 Policiais e militares usam guarda-chuvas para cobrir uma maca perto de um helicóptero e uma ambulância no aeroporto militar em Chiang Rai, durante operação de resgate dos meninos presos em um caverna no norte da Tailândia - 09/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

9. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 9/58 Paramédicos carregam para um helicóptero um dos meninos evacuados de uma caverna inundada, em Chiang Rai, Tailândia - 09/07/2018 (Chiang Rai Tourist Police/Reuters)

10. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 10/58 Narongsak Osottanakorn, ex-governador da província de Chiang Rai e chefe da missão de resgate, concede entrevista coletiva após a retomada da missão de resgate do grupo de meninos e seu treinador de futebol presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, Tailândia - 09/07/2018 (Tyrone Siu/Reuters)

11. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 11/58 Colegas de classe rezam depois que sua professora anunciou que alguns dos 12 alunos presos em uma caverna foram resgatados na escola Mae Sai Prasitsart, na província de Chiang Rai, Tailândia - 09/07/2018 (Tyrone Siu/Reuters)

12. Resgate de time preso em caverna na Tailândia zoom_out_map 12/58 Homem oferece comida a monges budistas perto do hospital onde os meninos resgatados depois de ficarem presos em uma caverna próxima por quase duas semanas foram levados para observação, na cidade de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 09/07/2018 (Tang Chhin Sothy/AFP)

zoom_out_map 13/58 Ambulância deixa a área da caverna de Tham Luang após os mergulhadores terem evacuado alguns dos garotos de um grupo de 13 pessoas presas em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 14/58 Pessoas aplaudem o momento em que as ambulâncias transportam os meninos resgatados da caverna, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 08/07/2018 (Lauren DeCicca/Getty Images)

zoom_out_map 15/58 Ambulância deixa a área da caverna de Tham Luang após os mergulhadores terem evacuado alguns dos garotos de um grupo de 13 pessoas presas em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 16/58 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas: primeiros socorros prestados na saída da caverna - 08/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 17/58 Pessoas acompanham a saída de uma ambulância do aeroporto militar em Chiang Rai para um hospital próximo transportando alguns dos meninos que estavam presos no complexo de cavernas de Tham Luang, na Tailândia - 08/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 18/58 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas: primeiros socorros prestados na saída da caverna - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 19/58 Helicóptero militar transporta as crianças resgatadas da caverna em Chiang Rai na Tailândia - 08/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 20/58 Ambulância transporta algumas das crianças resgatadas para um heliporto militar perto do complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 08/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 21/58 Helicóptero militar transporta as crianças resgatadas da caverna em Chiang Rai na Tailândia - 08/07/2018 (Tyrone Siu/Reuters)

zoom_out_map 22/58 Helicóptero militar transporta os jovens resgatados do complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 08/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 23/58 Policial tailandês fala com um soldado na área externa do complexo de cavernas Tham Luang durante as operações de resgate dos 12 meninos e seu treinador presos no local - 08/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 24/58 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 25/58 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 26/58 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 27/58 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 28/58 Equipes de resgate auxiliam no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 07/07/2018 (Anyawut Pho-Ampai/Reuters)

zoom_out_map 29/58 Soldados tailandeses carregam cordas para ajudar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/ Thai News Pix/AFP)

zoom_out_map 30/58 Soldados tailandeses carregam cabos para auxiliar no resgate dos 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador, presos dentro de uma caverna inundada no complexo de Tham Luang, província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 31/58 Equipe de resgate trabalha drenando água do complexo de cavernas de Tham Luang, para realizar o resgate dos jogadores de futebol e seu técnico - 05/07/2018 (Athit Perawongmetha/Reuters)

zoom_out_map 32/58 Membros da equipe internacional de resgate chegam com cilindros de oxigênio para ajudar na busca dos 12 jogadores de futebol e seu técnico, que ficaram presos em uma caverna inundada na província de Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 33/58 Familiares rezam em um santuário do lado de fora do complexo de cavernas de Tham Luang, antes do resgate dos jovens presos na caverna inundada em Chiang Rai, na Tailândia - 05/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 34/58 Membro das equipes de resgate desce na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde 12 meninos e seu treinador de futebol estão presos, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia - 02/07/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 35/58 Estudantes cantam durante operações de salvamento de um time de futebol infantil e seu treinador presos no complexo de cavernas Tham Luang, na província de Chian Rai na Tailândia - 04/07/2018 (Ye Aung Thu/AFP)

zoom_out_map 36/58 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 37/58 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 38/58 Equipes no trabalham resgate dos membros de uma equipe de futebol sub-16 e seu treinador no complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 04/07/2018 (Thai Navy Seal/Reuters)

zoom_out_map 39/58 Captura de vídeo mostra as crianças desaparecidas dentro da caverna Tham Luang, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 02/07/2018 (Royal Thai Navy/AFP)

zoom_out_map 40/58 Adolescentes da Tailândia presos em caverna são encontrados vivos (EKATOL/Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 41/58 Trabalhadores trabalham na estrada que leva à caverna de Tham Luang, na Tailândia, após as notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu treinador estavam vivos - 03/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 42/58 Familiar mostra foto de crianças desaparecidas em uma caverna na Tailândia, parte de um time de futebol que foram encontrados seguros após nove dias - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 43/58 Monges budistas coletam esmolas no centro de comando perto da caverna de Tham Luang, após notícias de que todos os membros do time de futebol infantil e seu técnico estavam vivos - 02/07/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 44/58 Soldados e equipes de resgate trabalham no complexo de cavernas de Tham Luang, durante buscas por membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador - 01/07/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 45/58 Equipes de resgate trabalham na busca de um time de futebol infantil e seu treinador na caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 46/58 Parentes dos 12 jovens membros da equipe de futebol e seu treinador desaparecidos em um complexo de cavernas rezam em um santuário na esperança de reencontrá-los, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 47/58 Soldados e equipes de resgate carregam uma bomba de água para o complexo de cavernas de Tham Luang durante a busca por membros de um time de futebol de crianças e seu treinador, na província de Chiang Rai, na Tailândia - 28/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 48/58 Soldados carregam equipamentos para o complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 49/58 Soldados descarregam suprimentos no complexo de cavernas de Tham Luang, em busca de membros de um time de futebol sub-16 e seu treinador presos no local, na província de Chiang Rai, Tailândia - 29/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 50/58 Soldados tailandeses trazem mangueiras e bombas de água adicionais para continuar a busca pelos 12 jovens membros de um time de futebol infantil e seu treinador desaparecidos no complexo de cavernas Tham Luang - 27/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 51/58 Socorrista desce por escadas cheias de lama na entrada do complexo de cavernas Tham Luang onde uma equipe de futebol infantil e seu treinador se desapareceram, na província de Chiang Rai, norte da Tailândia - 29/06/2018 (Sakchai Lalit/AP)

zoom_out_map 52/58 Soldados tailandeses conduzem o cabo elétrico para o interior da caverna de Tham Luang no parque nacional de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante operação de salvamento de uma equipe de futebol infantil presa no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 53/58 O mergulhador britânico John Volanthen durante as operações de resgate no complexo de cavernas Tham Luang em Chiang Rai, norte da Tailândia - 28/06/2018 (Linh Pham/Getty Images)

zoom_out_map 54/58 Jornalistas trabalham na cobertura do resgate de um time de futebol sub-16 e seu treinador, desaparecidos em um complexo de cavernas na província de Chiang Rai, na Tailândia - 27/06/2018 (Soe Zeya Tun/Reuters)

zoom_out_map 55/58 Paramédicos voluntários usam botas no chão lamacento do posto avançado na entrada da caverna de Tham Luang, durante operação de resgate de um time de futebol infantil e seu treinador presos no local - 27/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 56/58 Soldados tailandeses entram na caverna de Tham Luang no parque nacional da floresta de Khun Nam Nang Non em Chiang Rai durante a operação de salvamento da equipa de futebol infantil e seu treinador, presos no local - 26/06/2018 (Lillian Suwanrumpha/AFP)

zoom_out_map 57/58 Equipes de resgate chegam à caverna Tham Luang na tentativa de encontrar os membros desaparecidos de uma equipe de futebol de crianças junto com seu treinador em Chiang Rai, na Tailândia - 25/06/2018 (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/AFP)