Mais quatro pessoas morrem por coronavírus nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos reportaram nesta segunda-feira, 2, mais quatro mortes provocadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 no país, elevando o total de óbitos no país para seis. Todas as pessoas faleceram no estado de Washington, na costa oeste.

O dado oficial é que há 96 casos confirmados em solo americano, segundo o jornal americano The New York Times, mas uma análise genética do vírus em Washington sugeriu que a doença poderia ter se espalhado pela população desde meados de janeiro – seis semanas antes da detecção do primeiro caso, em 27 de fevereiro.

Um surto do coronavírus em um lar de idosos perto de Seattle foi relacionado a quatro mortes. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a quinta vítima fatal era um homem de 50 anos, e não há detalhes sobre a sexta. Autoridades do estado de Washington planejam estabelecer centros de isolamento para pessoas infectadas.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que, apesar de “não haver dúvida” de que mais casos serão identificados, não há necessidade para pânico.

Publicidade

“Nesta situação, os fatos derrotam o medo porque a realidade é tranquilizadora”, disse Cuomo. “É hora de respirar fundo. Não é nossa primeira vez com esse tipo de situação em Nova York”.

O primeiro caso de coronavírus em Nova York foi confirmado no domingo 1. Outros 13 estados americanos têm registros de contaminação. O coronavírus, agora presente em todos os continentes, exceto na Antártica, infectou quase 90.000 pessoas, e já matou mais de 3.000.