Mais de 760 corpos são encontrados sob escombros no Iraque

Um total de 763 corpos foi recuperado sob os escombros da cidade de Mossul, no norte do Iraque, informou nesta sexta-feira o chefe das equipes de socorro, Rabea Ibrahim. As escavações ocorrem oito meses depois do último combate contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na região, que deixou a cidade completamente devastada.

A maioria dos corpos não foi identificada, mas acredita-se que pertençam a combatentes do EI e seus parentes, e que entre eles haja mulheres e crianças, indicou Ibrahim.

O chefe das equipes médicas também acrescentou que os restos mortais foram achados na parte oeste da cidade, palco de combates sangrentos entre jihadistas e as forças governamentais, e que maioria estava perto da margem ocidental do rio Tigre, que atravessa a cidade de norte a sul.

Ibrahim detalhou que a maioria dos corpos está decomposta, porque já passou um longo período de tempo desde que foram encobertos pelos escombros. Local foi provavelmente destruído por bombardeios da coalização internacional, liderada pelos Estados Unidos, e do Exército iraquiano.

O ministro da Defesa Civil iraquiano afirmou que a campanha para retirar os corpos foi realizada por ordem do primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, devido ao risco que os restos decompostos representam para a saúde pública, especialmente com a chegada do verão no Hemisfério Norte e o aumento das temperaturas.

Mossul foi o principal reduto do EI no Iraque desde que o grupo conquistou a cidade, em junho de 2014, até julho do ano passado, quando foi expulso as forças iraquianas conjuntas, apoiadas pela coalizão internacional, depois de mais de nove meses de combates.

(Com EFE)