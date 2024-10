Mais de 60 milhões de americanos já votaram antecipadamente para presidente nos EUA

Faltando cinco dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para terça-feira, 5, mais de 60 milhões de americanos já votaram antecipadamente na disputa entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. Segundo a emissora CNN, embora essa mobilização seja menor do que a registrada em 2020, a taxa atual ainda supera os níveis observados nas eleições anteriores à pandemia de Covid-19.

A diminuição do interesse pela votação antecipada em comparação com 2020 não é inesperada, especialmente considerando que a última eleição foi influenciada por preocupações de saúde e diretrizes de distanciamento social. Com o país se recuperando da Covid-19, mais eleitores podem optar por votar pessoalmente, seja antecipadamente ou no Dia da Eleição.

Na segunda-feira, o presidente Joe Biden foi um dos americanos que votou antecipadamente, registrando seu voto em New Castle, Delaware, seu estado natal.

Quatro anos atrás, os democratas tinham uma ampla vantagem na votação antecipada. No entanto, a diferença parece ser menor nesta eleição, já que autoridades republicanas estão incentivando seus apoiadores a votar antes do dia 5 de novembro, o que pode alterar a dinâmica da corrida.

Nos quatro dos sete estados-chave onde os eleitores se registram por partido, os democratas estão recebendo uma menor parcela dos votos antecipados em comparação ao mesmo período em 2020. Vale notar que os dados de registro por partido não estão disponíveis para os estados da Geórgia, Michigan e Wisconsin.

Outro ponto relevante é que eleitores mais velhos estão representando uma porcentagem maior dos votantes em estados indecisos em comparação com 2020.

Além disso, as tendências de votação antecipada entre diferentes grupos raciais e étnicos mostram mudanças na composição do eleitorado. Em alguns estados-chave, uma proporção maior de eleitores brancos votou antecipadamente em relação a 2020, o que pode ter implicações significativas para o resultado das eleições.