Mais de 500 bebês e crianças foram detidos pelo ICE desde volta de Trump, mostra análise

Uma investigação conjunta das organizações jornalísticas sem fins lucrativos The Marshall Project e MSNOW divulgada nesta sexta-feira, 12, revelou que mais de 500 bebês e crianças de até 3 anos passaram por centros de detenção do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) desde o retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 2025.

Segundo o levantamento, a média diária de menores de 3 anos sob custódia migratória é dez vezes superior à registrada no último ano do governo Joe Biden.

A análise, baseada em registros obtidos pelo Deportation Data Project, revela uma mudança expressiva em relação à administração anterior. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, o ICE manteve, em média, 25 bebês e crianças pequenas detidos por dia. Nos doze meses finais do governo Biden, esse número era inferior a três.

Os pesquisadores atribuem o aumento à reativação da política de detenção familiar promovida por Trump logo após reassumir a Casa Branca. A medida incluiu a reabertura do Centro de Processamento Migratório de Dilley, no Texas, principal instalação utilizada para abrigar famílias migrantes com filhos pequenos.

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A investigação reúne relatos de pais que dizem ter testemunhado mudanças físicas e emocionais nos filhos durante o período de confinamento. Entre os casos está o de Kaleth, de 2 anos, que teria deixado de se alimentar por quase duas semanas após ser separado do pai. Outro é o de Amir, um menino russo de 1 ano que, segundo a família, passou quatro meses sob custódia migratória e apresentou regressões no desenvolvimento da linguagem.

Os depoimentos também descrevem episódios recorrentes de febre, vômitos, diarreia e doenças respiratórias, além de dificuldades para conseguir atendimento médico adequado. Advogados e organizações que visitaram os centros relataram queixas frequentes de pais sobre a demora no acesso a cuidados para bebês e crianças pequenas.

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Especialistas ouvidos pelos autores do levantamento alertam que os primeiros anos de vida representam uma janela crítica para o desenvolvimento cerebral. Marsha Griffin, pediatra e professora da Universidade do Texas especializada na saúde de crianças migrantes, afirmou que a primeira infância é “provavelmente o momento mais prejudicial da vida para mantê-los detidos”. Segundo ela, a combinação entre estresse, incerteza e a interrupção de rotinas essenciais pode deixar marcas duradouras.

Os dados indicam ainda que muitos menores permaneceram sob custódia além do período considerado aceitável pelos parâmetros legais. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, ao menos 175 bebês e crianças pequenas ficaram detidos por mais de 20 dias — limite estabelecido por uma interpretação judicial do chamado Acordo Flores, que regula o tratamento dispensado a menores migrantes nos Estados Unidos. No último ano do governo Biden, não houve registro de crianças com menos de 3 anos retidas por períodos superiores a esse prazo.

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O ICE contestou as acusações sobre as condições dos centros de detenção. Em nota, a agência afirmou que as famílias recebem alimentação adequada, água potável e assistência médica, além de trabalhar para liberar os menores o mais rapidamente possível.

Para advogados e organizações de defesa dos direitos dos migrantes, porém, independentemente da estrutura disponível, o próprio ambiente de confinamento é incompatível com as necessidades de crianças em uma etapa decisiva da formação emocional, cognitiva e social. Para esses grupos, o debate ultrapassa a qualidade dos serviços oferecidos e alcança a própria legitimidade da detenção de bebês e crianças pequenas como instrumento de política migratória.