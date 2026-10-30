🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Mundo

Mais de 50 anos depois, investigação descobre nova vítima do serial killer Ted Bundy

Melissa Ann Smith foi encontrada morta em 1974, aos 17 anos; caso foi solucionado graças à evolução da ciência forense

Por Sophia Paiva 30 out 2026, 15h32
Retrato em preto e branco de uma mulher jovem com cabelos ondulados e escuros, sorrindo amplamente, mostrando os dentes. Ela tem olhos grandes e escuros, e o rosto está ligeiramente inclinado para a direita.
O caso do assassinato de Melissa Ann Smith não havia sido solucionado desde 1974. -  (The Salt Lake Tribune/Reprodução)
Continua após publicidade
Mais de 50 anos depois, investigação descobre nova vítima do serial killer Ted Bundy Priorize VEJA no Google

Uma investigação no estado de Utah, nos Estados Unidos, identificou nesta semana uma nova vítima do famigerado serial killer Ted Bundy. De acordo com as autoridades do estado, ele foi responsável pelo assassinato de uma adolescente de 17 anos cujo corpo foi encontrado há 52 anos.

Melissa Ann Smith, filha de um chefe de polícia local, foi encontrada morta em 27 de outubro de 1974. O corpo da jovem apresentava sinais de violência sexual e tortura. Na época da morte de Melissa, Bundy morava em Salt Lake City e estudava direito na Universidade de Utah.

Cinco meses atrás, investigadores de Utah já haviam associado Bundy ao assassinato de outra jovem, Laura Ann Aime. As provas reunidas durante esse inquérito foram fundamentais para esclarecer o caso de Melissa.

Siga

Antes de ser executado em 1989, o criminoso havia confessado ter matado outras duas adolescentes no estado de Utah. Ao longo dos anos, seu nome foi associado a pelo menos 30 homicídios cometidos em diferentes regiões dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Evolução da ciência forense

Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira 27, o sargento Mike Reynolds, do condado de Utah, afirmou que outros crimes possivelmente relacionados a Bundy ainda estão sendo investigados no estado. “A cada caso solucionado, que possamos apagar um pouco mais a memória de Ted Bundy”, declarou.

A xerife do condado de Salt Lake, Rosie Rivera, destacou que a resolução do crime representa uma mensagem de esperança para familiares de vítimas que os casos permanecem sem solução.

Continua após a publicidade

“Todos os dias a ciência forense evolui, e temos a capacidade de revisitar esses casos repetidamente”, afirmou a xerife, que também destacou a importância de se preservar evidências mesmo depois de décadas e elogiou o trabalho dos investigadores.

Continua após a publicidade

Segundo o jornal local Salt Lake Tribune, que teve acesso a dados do Departamento de Serviços Forenses de Utah, o estado ainda tem 444 casos abertos de mortes não resolvidas, sendo 258 de homicídio.

Terror na vida real

Bundy está entre os assassinos em série mais infames dos Estados Unidos e iniciou sua onda de crimes atacando vítimas em todo o noroeste do Pacífico americano. Posteriormente, ele fez vítimas no Colorado, Utah e Flórida.

Continua após a publicidade

Ele era conhecido por abordar mulheres em locais públicos, ganhar sua confiança usando seu charme ou fingindo uma lesão para, em seguida, atraí-las para áreas isoladas e assassiná-las. Ele foi preso pela primeira vez em 1975 por sequestrar uma mulher, sendo condenado a 15 anos de prisão. Dois anos depois, porém, escapou pulando da janela da biblioteca da prisão.

Chegou a ser recapturado (por apenas oito dias), mas escapou novamente, continuando a matar até ser detido em definitivo, em 1978.

Publicidade
TAGS:
Assassinato
Estados Unidos
Ted Bundy
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).