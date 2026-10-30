Mais de 50 anos depois, investigação descobre nova vítima do serial killer Ted Bundy

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Uma nova vítima do serial killer Ted Bundy foi identificada em Utah 52 anos após o assassinato. Melissa Ann Smith, de 17 anos, teve seu caso solucionado graças à evolução da ciência forense, que também ajudou a ligar Bundy a outro crime recente. A descoberta reacende a esperança para outras famílias de vítimas.

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Uma investigação no estado de Utah, nos Estados Unidos, identificou nesta semana uma nova vítima do famigerado serial killer Ted Bundy. De acordo com as autoridades do estado, ele foi responsável pelo assassinato de uma adolescente de 17 anos cujo corpo foi encontrado há 52 anos.

Melissa Ann Smith, filha de um chefe de polícia local, foi encontrada morta em 27 de outubro de 1974. O corpo da jovem apresentava sinais de violência sexual e tortura. Na época da morte de Melissa, Bundy morava em Salt Lake City e estudava direito na Universidade de Utah.

Cinco meses atrás, investigadores de Utah já haviam associado Bundy ao assassinato de outra jovem, Laura Ann Aime. As provas reunidas durante esse inquérito foram fundamentais para esclarecer o caso de Melissa.

Antes de ser executado em 1989, o criminoso havia confessado ter matado outras duas adolescentes no estado de Utah. Ao longo dos anos, seu nome foi associado a pelo menos 30 homicídios cometidos em diferentes regiões dos Estados Unidos.

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Evolução da ciência forense

Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira 27, o sargento Mike Reynolds, do condado de Utah, afirmou que outros crimes possivelmente relacionados a Bundy ainda estão sendo investigados no estado. “A cada caso solucionado, que possamos apagar um pouco mais a memória de Ted Bundy”, declarou.

A xerife do condado de Salt Lake, Rosie Rivera, destacou que a resolução do crime representa uma mensagem de esperança para familiares de vítimas que os casos permanecem sem solução.

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“Todos os dias a ciência forense evolui, e temos a capacidade de revisitar esses casos repetidamente”, afirmou a xerife, que também destacou a importância de se preservar evidências mesmo depois de décadas e elogiou o trabalho dos investigadores.

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Segundo o jornal local Salt Lake Tribune, que teve acesso a dados do Departamento de Serviços Forenses de Utah, o estado ainda tem 444 casos abertos de mortes não resolvidas, sendo 258 de homicídio.

Terror na vida real

Bundy está entre os assassinos em série mais infames dos Estados Unidos e iniciou sua onda de crimes atacando vítimas em todo o noroeste do Pacífico americano. Posteriormente, ele fez vítimas no Colorado, Utah e Flórida.

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Ele era conhecido por abordar mulheres em locais públicos, ganhar sua confiança usando seu charme ou fingindo uma lesão para, em seguida, atraí-las para áreas isoladas e assassiná-las. Ele foi preso pela primeira vez em 1975 por sequestrar uma mulher, sendo condenado a 15 anos de prisão. Dois anos depois, porém, escapou pulando da janela da biblioteca da prisão.

Chegou a ser recapturado (por apenas oito dias), mas escapou novamente, continuando a matar até ser detido em definitivo, em 1978.