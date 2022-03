Mais de 3,5 mil são detidos após protestos na Rússia contra invasão

Mais de 3,5 mil pessoas foram detidas na manhã neste domingo, 6, durante protestos em cidades russas contra a invasão do país à Ucrânia. Os números são do Ministério do Interior do governo de Vladimir Putin, mas postagens em redes sociais apontam um total de detidos superior ao informado oficialmente. Ainda segundo o Ministério do Interior, 1,7 mil foram presas em Moscou, 750 em São Petesburgo e outras mil em outras cidades. Segundo o comunicado do governo russo, cerca de 5,2 mil participaram dos protestos.

De acordo com a ong OVD-Info, foram realizadas manifestações em 49 cidades. Os manifestantes soltaram balões nas cores da bandeira ucraniana – azul e amarelo – e gritavam palavras de ordem “Não à guerra” e “Vergonha de você”, dirigidas a Vladimir Putin.

Os protestos foram reprimidos com violência, a exemplo do que aconteceu em manifestações anteriores durante onze dias de guerra. Um dos vídeos postados mostra um homem sendo chutado enquanto está chão no protesto que aconteceu na cidade de Yekaterinburgo, nos Urais.

Protestos de dimensão semelhante haviam sido realizados em janeiro de 2021 depois da prisão do líder oposicionista Alexei Navalny após seu retorno da Alemanha, onde se recuperou de um ataque feito por envenenamento.