Mais de 320 militares venezuelanos fugiram para a Colômbia

Ao todo, 326 membros das Forças Armadas da Venezuela já deixaram o país e fugiram para a Colômbia em busca de ajuda humanitária, segundo informaram nesta terça-feira, 26, as autoridades migratórias colombianas.

Esses militares se somam aos sete sargentos que cruzaram a fronteira venezuelana com o estado de Roraima e pediram asilo no Brasil desde domingo, 24.

A grande maioria dos 326 oficiais que fugiram para a Colômbia entrou no país pelo estado de Norte de Santander, onde fica a cidade de Cúcuta, que no último final de semana foi palco de cenas de violência.

Muitos militares também cruzaram a fronteira pelos estados de Arauca, Guajira e, mais recentemente, por Valledupar, Cartagena, Medellín e Bogotá.

Para o diretor geral de Migração do país, os militares não devem ser vistos como desertores, mas sim como migrantes que fogem da ditadura de Nicolás Maduro em busca de comida, tratamento médico e segurança.

“Embora algumas dessas pessoas tenham chegado ao nosso país com armas, uniformes, ou como civis e suas famílias, todas elas têm algo em comum, chegam à Colômbia com a esperança de um futuro”, disse Christian Krüger em comunicado. “Por isso, nos articulamos para poder oferecer assistência a essas pessoas que entenderam que é hora de dar lugar à liberdade na Venezuela”.

Entre os que fugiram há membros da Guarda Nacional, da Armada, da Polícia Nacional Bolivariana e das Forças Especiais (FAES).

No domingo, as autoridades colombianas haviam informado que 156 oficiais deixaram o Exército da Venezuela e pediram refúgio em seu país.

O autoproclamado presidente da Venezuela e líder da oposição, Juan Guaidó, já prometeu conceder anistia a todos os militares que se alinharem ao seu governo e não tiverem cometido nenhum crime contra a humanidade.

Apesar do fechamento da fronteira, alguns venezuelanos ainda conseguem entrar e sair do Brasil e da Colômbia por rotas chamadas de trincheiras, onde não há policiamento das forças de nenhum dos países.

Desde sábado, centenas de pessoas ficaram feridas na Venezuela e nas fronteiras do país em meio a intensos confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que pressionavam pela entrada da ajuda humanitária.

A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) tem efetivo de 123.000 militares disciplinados. Ou seja, os oficiais que abandonaram o Exército nos últimos dias para o Brasil e a Colômbia são menos de 0,3% de seu contingente total. Além disso, ocupam patentes mais baixas na hierarquia militar venezuelana.

Apesar das recentes fugas, o presidente Nicolás Maduro ainda conta com o apoio de grande parte da elite militar venezuelana. As Forças Armadas são uma das principais bases de seu regime e um dos fatores que explicam sua posse para um terceiro mandato, em 10 de janeiro, apesar dos apelos internacionais para que desistisse.

O pleito que o reelegeu, em maio de 2018, foi considerado fraudado. O suporte dos militares também explica a resistência do chavista em renunciar, como quer a oposição venezuelana, com o apoio dos Estados Unidos, dos países do Grupo de Lima, entre os quais o Brasil, e outras Nações.

Por essa razão, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, insistente tanto em conquistar o apoio dos militares.