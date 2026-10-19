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Mais de 300 escolas no Reino Unido recebem ameaça ‘islamista’ de atentado a bomba

Polícia descarta perigo real e trata e-mail recebido pelas instituições de ensino na Escócia e Irlanda do Norte como 'trote'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h07
Sala de aula infantil vazia com paredes vermelhas e brancas, mesas de madeira e cadeiras vermelhas. Há um quadro negro, cartazes educativos e desenhos coloridos nas paredes, além de armários com materiais didáticos. O chão é cinza com detalhes vermelhos
Sala vazia: colégio infantil St Colman's, em Lambeg, na Irlanda do Norte, decidiu fechar após receber ameaças de bomba, que polícia acabou descartando como falsas. 19/10/2026 -  (Liam McBurney/PA Images/Getty Images)
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Mais de 300 escolas no Reino Unido recebem ameaça ‘islamista’ de atentado a bomba Priorize VEJA no Google

Cerca de 300 escolas da Irlanda do Norte e Escócia receberam, nesta segunda-feira, 19, e-mails com ameaças de bombas, mas autoridades do Reino Unido descartaram a possibilidade real de perigo e investigam o episódio como um trote.

A polícia escocesa indicou, por sua vez, que também está investigando “mensagens ameaçadoras enviadas a várias escolas” em seu território, sem informar detalhes sobre a natureza deste conteúdo.

O ministro da Educação da Irlanda do Norte, Paul Givan, havia informado anteriormente que cerca de 160 centros de ensino do território receberam as ameaças. Vários fecharam as portas nesta manhã após as mensagens; uma escola norte-irlandesa em Lambeg enviou um e-mail aos pais informando que eles deveriam “vir imediatamente” buscar seus filhos, acrescentando: “Por favor, não entrem em pânico; as crianças estão todas em segurança.”

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“Nos e-mails afirma-se que a sharia (a lei islâmica) será instaurada em nosso país e que há artefatos explosivos reais no interior dessas escolas”, disse Givan, comentando que a mensagem terminava com a expressão “Allahu Akbar“. “Por enquanto, recomendamos aos centros que não considerem essa ameaça como credível, embora, evidentemente, tenha causado grande preocupação”, acrescentou, especificando que algumas unidades educacionais haviam sido fechadas.

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Segundo o jornal britânico The Independent, autoridades confirmaram que o e-mail foi enviado de fora do Reino Unido. O subchefe de polícia da Irlanda do Norte, Ryan Henderson, afirmou que as “investigações continuam em andamento; no entanto, neste momento, consideramos que o risco para o público é baixo”.

A polícia norte irlandesa informou que as escolas receberam, todas, a mesma ameaça genérica, e que a apuração do caso, “até o momento, não revelou nada de anormal”.

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Ameaças semelhantes foram recebidas por escolas na República da Irlanda na semana passada.

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