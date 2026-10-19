Mais de 300 escolas no Reino Unido recebem ameaça ‘islamista’ de atentado a bomba

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Cerca de 300 escolas na Irlanda do Norte e Escócia receberam ameaças de bombas por e-mail, levando ao fechamento de algumas unidades e preocupação. As autoridades do Reino Unido descartaram perigo real, tratando o caso como um trote, mas investigam a origem externa das mensagens que mencionavam Sharia e “Allahu Akbar”.

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Cerca de 300 escolas da Irlanda do Norte e Escócia receberam, nesta segunda-feira, 19, e-mails com ameaças de bombas, mas autoridades do Reino Unido descartaram a possibilidade real de perigo e investigam o episódio como um trote.

A polícia escocesa indicou, por sua vez, que também está investigando “mensagens ameaçadoras enviadas a várias escolas” em seu território, sem informar detalhes sobre a natureza deste conteúdo.

O ministro da Educação da Irlanda do Norte, Paul Givan, havia informado anteriormente que cerca de 160 centros de ensino do território receberam as ameaças. Vários fecharam as portas nesta manhã após as mensagens; uma escola norte-irlandesa em Lambeg enviou um e-mail aos pais informando que eles deveriam “vir imediatamente” buscar seus filhos, acrescentando: “Por favor, não entrem em pânico; as crianças estão todas em segurança.”

“Nos e-mails afirma-se que a sharia (a lei islâmica) será instaurada em nosso país e que há artefatos explosivos reais no interior dessas escolas”, disse Givan, comentando que a mensagem terminava com a expressão “Allahu Akbar“. “Por enquanto, recomendamos aos centros que não considerem essa ameaça como credível, embora, evidentemente, tenha causado grande preocupação”, acrescentou, especificando que algumas unidades educacionais haviam sido fechadas.

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Segundo o jornal britânico The Independent, autoridades confirmaram que o e-mail foi enviado de fora do Reino Unido. O subchefe de polícia da Irlanda do Norte, Ryan Henderson, afirmou que as “investigações continuam em andamento; no entanto, neste momento, consideramos que o risco para o público é baixo”.

A polícia norte irlandesa informou que as escolas receberam, todas, a mesma ameaça genérica, e que a apuração do caso, “até o momento, não revelou nada de anormal”.

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Ameaças semelhantes foram recebidas por escolas na República da Irlanda na semana passada.