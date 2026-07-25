Mais de 270 mil são evacuados em meio a incêndios na Espanha e França

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Incêndios devastadores na Espanha e França forçam a evacuação de mais de 270 mil pessoas. Calor extremo, seca e ventos intensificam as chamas que ameaçam regiões como Bordeaux e Madri. A Europa enfrenta uma temporada histórica de fogo, com as mudanças climáticas agravando o cenário. Ajuda internacional é mobilizada.

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Os incêndios florestais que atingem a Espanha e a França obrigaram mais de 270 mil pessoas a deixar suas casas, em meio a uma combinação de calor extremo, seca prolongada e ventos superiores a 50 km/h, que aceleram o avanço das chamas. Na região de Madri, mais de 70 mil moradores foram retirados ou permanecem confinados, enquanto o fogo já consumiu milhares de hectares e ameaça unir diferentes focos de incêndio. Na França, cerca de 197 mil pessoas foram evacuadas do sudoeste do país, onde as chamas devastaram uma área equivalente ao dobro do tamanho de Paris.

As autoridades dos dois países reforçaram as operações de combate ao fogo com apoio militar e ajuda internacional. Na Espanha, há suspeita de ação criminosa em um dos incêndios, enquanto o governo alerta que a situação permanece crítica. Já na França, o maior incêndio registrado em cinco décadas avança em direção à região vinícola de Bordeaux, colocando em risco moradores, turistas e uma das áreas produtoras de vinho mais importantes do mundo. Para conter as chamas, a União Europeia enviará aeronaves e helicópteros especializados, em um cenário agravado pelas mudanças climáticas, apontadas por pesquisadores como fator determinante para a intensidade dos incêndios deste ano.

Europa enfrenta temporada histórica de incêndios

Os incêndios que atingem Espanha e França fazem parte de uma das temporadas mais severas de queimadas já registradas na Europa. Na Espanha, o governo declarou emergência nacional diante do avanço do fogo em áreas próximas a Madri e Castela e Leão, classificando a situação como “dramática” e pedindo apoio da União Europeia para reforçar o combate às chamas. Já a França enfrenta dezenas de focos ativos, com destaque para o incêndio na região de Gironde, que levou à evacuação completa da península de Cap Ferret, tradicional destino de verão da elite europeia, além de ameaçar a região vinícola de Bordeaux.

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Mudanças climáticas agravam cenário

As altas temperaturas, a seca prolongada e os ventos intensos têm acelerado a propagação do fogo nos dois países. Neste ano, a França já contabiliza cerca de 50 mil hectares queimados — quase quatro vezes mais do que no mesmo período de 2025 —, enquanto a Espanha registra um número de grandes incêndios muito acima da média da última década. Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis) mostram que a área devastada pelo fogo em toda a União Europeia já é aproximadamente o dobro da média registrada para esta época do ano nos últimos vinte anos, levando governos europeus a reforçarem a cooperação internacional no combate às chamas.