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Mais de 20 países condenam ‘conspirações malignas’ do Irã para matar dissidentes e judeus

Declaração conjunta destacou que 'tentativas de matar, sequestrar, assediar, intimidar ou atacar pessoas' em territórios estrangeiros minam 'soberania nacional'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h12 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h21
Iranian police officers stand guard outside a square during a pro-government rally commemorating Iran's female fighters, known as the country's self-sacrificing daughters, ahead of a military parade in southern Tehran, Iran, on April 17, 2026, during a ceasefire between Iran and the United States-Israeli coalition. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
Membros da Guarda Revolucionária Islâmica em uma manifestação pró-regime no sul de Teerã, Irã. 17/04/2026 - (Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images)
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Mais de 20 países condenam ‘conspirações malignas’ do Irã para matar dissidentes e judeus Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e países da Europa condenaram em nota conjunta divulgada nesta quarta-feira, 10, supostos planos de grupos apoiados pelo Irã de matar dissidentes, jornalistas e judeus. O documento, publicado pelo Departamento de Estado dos EUA, repudia “as conspirações letais e outras ações malignas na Europa, na América do Norte e na Austrália perpetradas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã – Organização de Inteligência, Força Quds e Ministério da Inteligência e Segurança”.

“Nos mantemos unidos na nossa determinação de proteger os nossos países e os nossos povos contra estas ameaças. A República Islâmica do Irão deve cessar estas ações imediatamente”, disse o texto. “A relação entre os serviços de segurança iranianos e grupos criminosos internacionais e locais é antiga. O uso que fazem desses grupos é deplorável.”

O comunicado também destacou que “as tentativas de matar, sequestrar, assediar, intimidar ou atacar pessoas em nosso território minam a soberania nacional e as normas internacionais”. A declaração foi assinada por Estados Unidos, Reino Unido, Albânia, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Nova Zelândia, Macedónia do Norte, Noruega, Portugal e Suécia.

A nota é divulgada em meio à escalada das tensões na guerra no Irã após a queda de um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz ser atribuída a Teerã pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que ordenou uma onda de ataques em retaliação. Em publicação na Truth Social, rede social da qual é dono, ele afirmou que o regime iraniano perdeu a oportunidade de fechar um “ótimo” acordo.

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“As Forças Armadas do Irã estão um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais – foram completamente derrotadas. O Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio MORREU!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora vão pagar o preço!!!”, escreveu o republicano.

 

 

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