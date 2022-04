Mais de 20 mil ucranianos foram processados ​​na fronteira dos EUA

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos processou desde março mais de 20 mil refugiados na fronteira EUA-México que tentavam entrar de forma irregular no país para escapar da guerra entre Ucrânia e Rússia. Apesar de a maior parte das ações judiciais ter sido suspensa, autoridades estadunidenses reforçam que a entrada pelo sul do país não é a maneira correta de obter asilo.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, orientou nesta quarta-feira, 27, que os migrantes que buscam ajuda humanitária nos EUA evitassem portas de entrada ilegais. Segundo o oficial, a maneira correta, mais “eficaz, eficiente e garantida” de obter a permissão de permanência no país é através do novo programa de refugiados, lançado nesta semana pelo serviço de imigração estadunidense.

O governo de Joe Biden está tentando transmitir a mensagem aos ucranianos nos EUA e no exterior sobre como se inscrever no processo simplificado, conhecido como Uniting for Ukraine.

“O Departamento encoraja fortemente todos os candidatos em potencial a se inscreverem diretamente da Europa, onde terão maior apoio do que se se candidatarem do México ou de outro lugar”, diz o documento.

Mais de 20 mil refugiados retidos em abrigos na fronteira com o México foram processados. No entanto, os casos estão sendo analisados e autoridades começaram a isentá-los e a conceder a liberdade condicional humanitária para os que preenchem os requisitos.

O novo programa de refugiados dos EUA exigirá que os ucranianos que desejam entrar em território americano sejam patrocinados por um cidadão estadunidense, o que inclui organizações de reassentamento e organizações sem fins lucrativos.

“Este programa será rápido. Será simplificado. E garantirá que os Estados Unidos honrem seu compromisso de apoiar o povo da Ucrânia e (eles) não precisarão passar por nossa fronteira sul”, disse Biden, na última quinta-feira, 21.

Os candidatos ucranianos precisarão passar por rigorosas verificações de segurança como triagem biográfica e biométrica e conferência de vacinação completa, incluindo a vacina contra a Covid-19, para serem elegíveis.

Até o momento, a ONU estima que cerca 4,32 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia em direção a outros países por causa da invasão russa. A maioria foi para países europeus vizinhos, mas com o aumento do fluxo de migração, eles estão fugindo também para a América do Norte.

