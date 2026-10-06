Mais de 2 mil protestam em Atenas contra visita de secretário de Trump

Mais de 2 mil pessoas protestaram nesta terça-feira, 6, no centro de Atenas contra a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, à Grécia, segundo a polícia local. A manifestação ocorreu na praça Syntagma, diante do Parlamento, que foi fechada ao trânsito. Centenas de policiais foram mobilizados para reforçar a segurança na capital.

O protesto foi convocado pelo Pame, sindicato ligado ao Partido Comunista Grego (KKE), além de grupos estudantis e outras organizações de esquerda. Nas redes sociais, os organizadores classificaram Rubio, os Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia como indesejados na Grécia e na região.

Rubio chegou a Atenas depois de visitar a Islândia na segunda-feira. Segundo o Departamento de Estado americano, ele participa na capital grega de um “diálogo estratégico” sobre questões de segurança regional e energia. Na quarta-feira, estão previstas reuniões com o ministro das Relações Exteriores da Grécia, George Gerapetritis, e com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

Continua após a publicidade

Antes da viagem, Rubio afirmou que a Grécia é um “aliado muito importante” dos Estados Unidos. Segundo o secretário, os dois países mantêm não apenas uma presença militar conjunta, mas também “sólidos vínculos econômicos”.

Continua após a publicidade

A agenda ocorre em meio aos impactos das guerras na Ucrânia e no Irã sobre o mercado internacional de energia. A Grécia tenta ampliar seu papel como ponto estratégico para o transporte e a distribuição de gás natural no sudeste europeu, em uma região que busca reduzir a dependência de fontes russas.