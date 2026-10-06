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Mais de 2 mil protestam em Atenas contra visita de secretário de Trump

Manifestantes de esquerda se concentraram diante do Parlamento grego contra presença de Marco Rubio

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 17h54
Mulheres em protesto noturno, com expressões de raiva e bocas abertas, segurando cartazes amarelos com textos em grego e uma faixa azul com o símbolo da OTAN e manchas vermelhas, em manifestação contra a guerra e a pobreza
Manifestantes gritam palavras de ordem em frente ao Parlamento grego durante um protesto contra a visita oficial do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, a Atenas (ARIS MESSINIS/AFP)
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Mais de 2 mil protestam em Atenas contra visita de secretário de Trump Priorize VEJA no Google

Mais de 2 mil pessoas protestaram nesta terça-feira, 6, no centro de Atenas contra a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, à Grécia, segundo a polícia local. A manifestação ocorreu na praça Syntagma, diante do Parlamento, que foi fechada ao trânsito. Centenas de policiais foram mobilizados para reforçar a segurança na capital.

O protesto foi convocado pelo Pame, sindicato ligado ao Partido Comunista Grego (KKE), além de grupos estudantis e outras organizações de esquerda. Nas redes sociais, os organizadores classificaram Rubio, os Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a União Europeia como indesejados na Grécia e na região.

Rubio chegou a Atenas depois de visitar a Islândia na segunda-feira. Segundo o Departamento de Estado americano, ele participa na capital grega de um “diálogo estratégico” sobre questões de segurança regional e energia. Na quarta-feira, estão previstas reuniões com o ministro das Relações Exteriores da Grécia, George Gerapetritis, e com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

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Antes da viagem, Rubio afirmou que a Grécia é um “aliado muito importante” dos Estados Unidos. Segundo o secretário, os dois países mantêm não apenas uma presença militar conjunta, mas também “sólidos vínculos econômicos”.

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A agenda ocorre em meio aos impactos das guerras na Ucrânia e no Irã sobre o mercado internacional de energia. A Grécia tenta ampliar seu papel como ponto estratégico para o transporte e a distribuição de gás natural no sudeste europeu, em uma região que busca reduzir a dependência de fontes russas.

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