Mais de 15.000 milionários devem abandonar a Rússia em 2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já alegou diversas vezes que as sanções impostas ao seu país por conta da invasão à Ucrânia não estão fazendo nem cócegas. Pois surgiu um grupo disposto a dar as costas ao regime de Putin para escapar da incerteza econômica. Mais de 15.000 milionários devem fugir da Rússia este ano, de acordo com uma análise de dados de migração da Henley & Partners, publicada nesta terça-feira, 14.

Segundo a empresa londrina, que atua como casamenteira entre os ricaços e países que oferecem os chamados “passaportes dourados” (uma espécie de venda de cidadania em troca de investimentos exorbitantes), cerca de 15% dos russos com mais de US$ 1 milhão em ativos devem se mudar para outros países até o final de 2022.

“Indivíduos ricos têm emigrado da Rússia em números cada vez maiores na última década, um sinal de alerta precoce dos problemas atuais que o país está enfrentando. Historicamente, os grandes colapsos dos países geralmente foram precedidos por uma aceleração na emigração de pessoas ricas, que muitas vezes são as primeiras a sair, pois têm os meios para fazê-lo”, disse Andrew Amoils, chefe de pesquisa da New World Wealth, que compilou os dados para a Henley & Partners.

Por conta do conflito, a Ucrânia deverá sofrer a maior perda proporcional de indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs, na sigla em inglês). Espera-se que 2.800 milionários (ou 42% de todos os HNWIs na Ucrânia) vão deixar o país até o final do ano.

Os ricos do mundo tradicionalmente se mudam para os Estados Unidos e o Reino Unido, mas Henley disse que os Emirados Árabes Unidos devem ultrapassá-los como o destino número 1 para emigrantes milionários.

“O Reino Unido perdeu sua coroa de centro de riqueza, e os Estados Unidos estão desaparecendo rapidamente como um ímã para os ricos do mundo, com a expectativa de que os Emirados Árabes os ultrapassem, atraindo os maiores fluxos líquidos de milionários globalmente em 2022”, disse a empresa Henley & Partners em seu relatório.

Cerca de 4.000 HNWIs devem se mudar para os Emirados Árabes Unidos até o final do ano, à frente da Austrália, que deve atrair cerca de 3.500, Cingapura (2.800) e Israel (2.500).

Espera-se também que um grande número de milionários se mude para “os três Ms”: Malta, Maurício e Mônaco.

Malta é atualmente um dos mercados que crescem mais rápido do mundo: sua riqueza em dólares americanos saltou 87% entre 2011 e 2021, impulsionando o setor de serviços financeiros, TI e imobiliário. É um dos países que oferecem “passaportes dourados”. Espera-se que aproximadamente 300 milionários se mudem para Malta em 2022, segundo o relatório. No entanto, muitos ricaços tratam malta apenas como porta de entrada para a União Europeia.

Já Maurício, ilha do Oceano Índico, tem um centro financeiro internacional que oferece incentivos fiscais significativos. O país não tem imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre herança e alíquota máxima de 3% das empresas globais. De acordo com o Africa Wealth Report 2022, as Maurícias são lar de 4.800 HNWIs, em comparação com 2.700 há uma década. Espera-se que aproximadamente 150 milionários se mudem para as Maurícias em 2022, principalmente da África do Sul e da Europa.

Mônaco atrai há muito tempo os super-ricos do mundo porque não cobra imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital ou imposto sobre propriedade. Pouco menos de sete em cada 10 pessoas que vivem em Mônaco são milionários em dólares.

Espera-se que a população HNWI do Reino Unido diminua em 1.500, elevando o número de pessoas com mais de US$ 1 milhão em ativos prontos para 738.000. Atualmente, existem pouco mais de 15 milhões de HNWIs no mundo.