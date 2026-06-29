Mais de 140 venezuelanos deportados pelos EUA estão desaparecidos após terremotos

Mais de 140 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos estão desaparecidos após o desabamento do hotel onde estavam hospedados na cidade de La Guaira, uma das áreas mais atingidas pelos terremotos que devastaram a Venezuela na semana passada.

O grupo, formado por 147 pessoas, desembarcou em Caracas cerca de seis horas antes do primeiro tremor, registrado na quarta-feira, 25, e foi levado pelas autoridades venezuelanas ao Hotel Sanitário La Llanada, em La Guaira. Pouco depois, o prédio desabou durante os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país com menos de um minuto de intervalo, no evento sísmico mais significativo registrado na Venezuela em mais de um século.

De acordo com relatos de sobreviventes divulgados por familiares, apenas 12 integrantes do grupo conseguiram escapar com vida do edifício. Entre os deportados havia pelo menos sete crianças.

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Até o momento, o governo venezuelano não divulgou uma lista com os nomes das vítimas nem informou quantos deportados morreram ou foram resgatados.

Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implementou sua política de deportação em massa, mais de 5.700 venezuelanos foram mandados de volta para Caracas.

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Destruição

O número de mortos em decorrência dos dois terremotos subiu para 1.450 neste domingo, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em discurso publicado na rede social X (ex-Twitter). O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

Ainda segundo Rodríguez, 1.150 feridos receberam atendimento nos hospitais de La Guaira e nas unidades de saúde dos sete estados atingidos pelos terremotos. “O número de edifícios danificados ou que desabaram subiu para 774. Desses, 189 sofreram colapso total e 585 tiveram danos estruturais ou desabamento parcial”, afirmou.

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Na sexta-feira, um novo terremoto de magnitude 4,9, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, foi sentido na costa norte da Venezuela. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam que o chão também tremeu na capital Caracas e em Maracay.