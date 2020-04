Quase 14% das pessoas no estado de Nova York têm anticorpo contra Covid-19

Estudo realizado pelo governo do estado americano de Nova York com 3.000 pessoas concluiu que 13,9% delas apresentam anticorpos contra o SARS-CoV-2, coronavírus causador da Covid-19. O dado sugere que mais de 2,6 milhões de pessoas no estado já contraíram o coronavírus a Covid-19, segundo o jornal The New York Times. O resultado foi apresentado pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo.