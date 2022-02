Mais de 120 mil pessoas já fugiram da Ucrânia e número continua crescendo

À medida que as tropas russas avançam pela Ucrânia, refugiados buscam segurança em países vizinhos. Neste sábado, 26, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que mais de 120 mil pessoas já atravessaram as fronteiras ucranianas, e o número estava aumentando principalmente após a chegada dos militares invasores nos arredores da capital Kiev.

As forças russas intensificaram os ataques à cidade neste sábado, mas a capital ucraniana segue resistindo. O presidente do país, Volodymr Zelensky, assegurou em pronunciamentos que Kiev segue sob controle do governo da Ucrânia.

A Polônia é o principal destino dos refugiados ucranianos. O governo polonês afirmou que mais de 100 mil ucranianos já haviam sido recebidos apenas nas últimas 48 horas. Na fronteira de Medyka, a fila de carros aguardando para atravessar tinha mais de 15 quilômetros. As autoridades haviam declarado abertas as fronteiras mesmo para quem não tem um passaporte válido e abriram mão da exigência de testes de Covid-19 negativos. Trens também foram enviados para buscar feridos.

Nos últimos anos, especialmente após a anexação da Crimeia pelo governo russo, em 2014, mais de dois milhões de ucranianos se mudaram para a Polônia em busca de segurança e de oportunidades de emprego. A economia polonesa tem crescido há anos, mesmo durante a pandemia. Na contramão do que acontece em outros países da Europa, a Polônia tem as menores taxas de desemprego do continente.

Mas o país não é o único destino dos refugiados. Algumas pessoas tem atravessado a fronteira para a Hungria, Romênia, Moldávia e até Belarus, país por onde parte das tropas russas entraram na Ucrânia. Outros pretendem continuar avançando pela Europa com destino a outros países ainda mais afastados. De acordo com as Nações Unidas, se a situação continuar se deteriorando até 4 milhões de ucranianos, cerca de 10% da população, podem abandonar o país.

Mulheres, crianças e idosos compõem a maior parte dos refugiados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy decretou que homens na faixa dos 18 a 60 anos estão impedidos de cruzar as fronteiras e devem ajudar na resistência.