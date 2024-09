Mais de 100 republicanos declaram apoio a Kamala e chamam Trump de ‘incapaz’

Mais de 100 ex-funcionários republicanos, incluindo antigos servidores do governo de Donald Trump (2017-2020), declararam apoio à aspirante democrata à Casa Branca, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em uma carta publicada na quarta-feira 18. No texto, autoridades afirmaram que o candidato de seu próprio partido é “incapaz de servir” outro mandato.

O documento, assinado por 111 ex-integrantes da Segurança Nacional e da política externa, destaca que, apesar das diferenças com as políticas de Harris, “acreditamos que ela possui as qualidades essenciais para ser presidente, enquanto Donald Trump não as tem”.

A carta de quarta-feira representa a mais recente expressão de apoio a Harris por parte de um grupo de republicanos que tem rompido as barreiras partidárias para evitar que o ex-presidente retorne à Casa Branca.

Entre os signatários, destacam-se ex-funcionários das administrações republicanas de Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush, além de membros das administrações democratas de Bill Clinton e Barack Obama. Também assinaram Mark Harvey, ex-assistente especial de Trump, e Elizabeth Neumann, sua ex-secretária assistente de Segurança Interna. “Acreditamos que o presidente dos Estados Unidos deve ser um líder íntegro, sério e firme”, afirmou a carta.

O texto critica o envolvimento de Trump na invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, sua “suscetibilidade à bajulação e manipulação” por líderes autoritários, como Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China, além de “decisões caóticas sobre segurança nacional”.

“Nós nos opomos firmemente à eleição de Donald Trump. Como presidente, ele promoveu o caos diariamente no governo, elogiou nossos inimigos e minou nossos aliados, politizou os militares e menosprezou nossos veteranos, priorizou seus interesses pessoais acima dos interesses americanos e traiu nossos valores, democracia e o documento fundador deste país”, destacou a declaração.

Nas últimas semanas, vários republicanos, como a ex-deputada da Virgínia Barbara Comstock, uniram-se para apoiar Harris. Comstock explicou sua decisão à emissora americana CNN, afirmando: “Após o 6 de janeiro e a recusa de Trump em reconhecer sua derrota na eleição de 2020, além de suas ameaças à democracia, é hora de virar a página.”

Outros republicanos que manifestaram apoio a Harris incluem o ex-procurador-geral Alberto Gonzales, o ex-deputado Adam Kinzinger, a ex-secretária de imprensa de Trump, Stephanie Grisham, e o diretor de comunicações Anthony Scaramucci.