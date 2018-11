Mais de 100 incêndios castigam nordeste da Austrália

1. Incêndios florestais na Austrália zoom_out_map 1 /6 Bombeiros combatem um incêndio na estrada de Fingerfield na área do Parque Nacional de Deepwater, em Queensland, na Austrália - 29/11/2018 (Rob Griffith/AFP)

2. Incêndios florestais na Austrália zoom_out_map 2 /6 Chamas avançam sobre os arbustos durante um incêndio no Parque Nacional de Deepwater em Queensland, nordeste da Austrália - 29/11/2018 (Rob Griffith/AFP)

3. Incêndios florestais na Austrália zoom_out_map 3 /6 Bombeiros reabastecem um caminhão tanque durante combate a um incêndio florestal em Queensland, na Austrália - 28/11/2018 (Rob Griffith/AFP)

4. Incêndios florestais na Austrália zoom_out_map 4 /6 Caminhão de bombeiros avança em direção a um incêndio na área do Parque Nacional de Deepwater em Queensland, na Austrália - 29/11/2018 (Rob Griffith/AFP)

5. Incêndios florestais na Austrália zoom_out_map 5 /6 Bombeiro de Queensland trabalha no combate a um incêndio em na área do Parque Nacional Deepwater, perto de Bundaberg, na Austrália - 28/11/2018 (QLD Fire and Emergency/AP)

6. Incêndio na Austrália zoom_out_map 6/6 Jeanette Schwindt, residente local, inspeciona seu galpão e tanques de água destruídos depois que um incêndio florestal varreu a área no Monte Larcom em Queensland, Austrália - 29/11/2018 (AAP/Dan Peled/Reuters)

Mais de 100 incêndios atingem o estado de Queensland, no nordeste da Austrália, onde os bombeiros enfrentam altas temperaturas e o clima seco no trabalho de conter o avanço das chamas.

O subdiretor regional do Escritório de Meteorologia da Austrália, Bruce Gunn, alertou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29) que as “condições “excepcionais” de altas temperaturas “sem precedentes” continuarão em Queensland, onde se prevê “calor extremo” até o final da semana.

Segundo a agência nacional de meteorologia da Austrália, o Escritório de Meteorologia, a previsão é que as temperaturas no país continuem subindo acima do normal neste verão. A maior parte do território do país tem 80% de chances de experimentar temperaturas mais altas do que a média dos últimos anos entre dezembro e fevereiro.

Os incêndios obrigaram nesta quarta-feira 8.000 moradores de Gracemere, uma cidade situada a 515 quilômetros ao norte de Brisbane, a deixarem suas casas. Eles começaram a retornar aos seus lares hoje.

“Isto representa um grande alívio”, disse a chefe do Executivo de Queensland, Annastacia Palaszczuk, na mesma entrevista coletiva transmitida pelo portal dos bombeiros.

A comissária estadual dos Serviços de Bombeiros, Katarina Carroll, declarou que as condições não são tão “catastróficas” como na quarta-feira, mas que os incêndios “muito preocupantes” ainda continuam ativos.

Mais de 40 escolas foram fechadas em um dia no qual o calor e a baixa umidade prejudicaram as tarefas para controlar as chamas.

Além disso, os bombeiros ordenaram o esvaziamento imediato da cidade de Winifiend, situada a 400 quilômetros ao norte de Brisbane, devido a um “incêndio imprevisível” que se desloca com rapidez.

Em Baffle Creek, a 450 quilômetros ao norte de Brisbane, vários moradores se recusaram a deixar a cidade, e a polícia teve que levar alguns deles algemados, segundo relatou uma vizinha à agência de notícias local AAP.

Os incêndios mais graves ocorridos na Austrália nas últimas décadas aconteceram em fevereiro de 2009 no estado de Victoria e deixaram 173 mortos e 414 feridos, queimando uma superfície de 4.500 quilômetros quadrados.

(Com EFE)