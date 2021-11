Mais americanos rejeitam nova candidatura de Biden do que de Trump

Uma nova pesquisa realizada entre eleitores nos Estados Unidos mostrou que mais americanos rejeitam uma segunda candidatura do atual presidente Joe Biden do que do ex-mandatário Donald Trump.

O levantamento realizado pela Universidade Suffolk em parceria com o jornal USA Today indicou que 64% dos entrevistados não desejam que Biden entre na corrida pela reeleição em 2024. Mesmo entre aqueles que votaram no democrata nas últimas eleições, quase 40% disseram ser contra a candidatura.

A rejeição é menor entre os eleitores de Trump: apenas 26% dos americanos que votaram no republicano em 2020 esperam que ele não concorra novamente, enquanto 65% apoiam uma nova candidatura. Entre a população geral, 58% disseram que não desejam ver o nome do ex-presidente nas cédulas em 2024.

Ainda faltam três anos para as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas a população e a imprensa local já discutem os possíveis cenários eleitorais. Trump fala em concorrer novamente desde que deixou a Casa Branca e Biden já especulou a possibilidade de um segundo mandato.

Na votação de 2020 Biden foi eleito presidente com 51% dos votos populares, enquanto Trump ficou com 47%. A nova pesquisa, no entanto, mostra que a aprovação do magnata republicano pode estar crescendo lentamente.

Questionados sobre em quem votariam se a eleição presidencial fosse realizada hoje, 44% dos entrevistados disseram que elegeriam Trump. Uma porcentagem menor, 40%, disse que votaria em Biden, enquanto 11% escolheriam um candidato de um partido independente ainda não nomeado.

A pesquisa tem uma margem de erro de mais ou menos 3,1 pontos percentuais e entrevistou 1.000 pessoas entre 3 e 5 de novembro.

Momento difícil

É comum que presidentes incumbentes atraiam maiores taxas de rejeição do que possíveis candidatos, já que suas ações recebem maior destaque. Ainda assim, Biden vive um momento difícil de sua Presidência.

A taxa de aprovação do democrata chegou aos níveis mais baixos nos últimos meses após a retirada desastrosa das tropas americanas do Afeganistão e a retomada do poder no país pelo grupo terrorista Talibã. As altas de casos de Covid-19 e a crise imigratória na fronteira com o México também não ajudaram a imagem do democrata.

Segundo a pesquisa USA Today/Universidade de Suffolk, o presidente americano tem índices de desaprovação maiores do que o antecessor Donald Trump apresentava no mesmo momento do seu mandato. De acordo com o estudo, 37,8% dos entrevistados disseram aprovar o trabalho de Biden, enquanto 59% desaprovaram a atuação.

O levantamento apontou ainda que 46% acreditam que Biden está fazendo um trabalho pior como presidente do que esperavam.

No mesmo período de sua Presidência, mais precisamente no início de novembro de 2017, Trump tinha 38,8% de aprovação e 56,1% de desaprovação entre a população.