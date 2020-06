Mais americanos morreram de Covid-19 do quem em quatro guerras

Mais americanos morreram devido à pandemia de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, do que nas guerras da Coreia, Vietnã, Afeganistão e Iraque somadas. Até o momento, os Estados Unidos registraram 129.545 mortes em virtude da doença.

Na guerra da Coreia (1950-1953), no âmbito de Guerra Fria, 37.000 americanos morreram. No Vietnã (1955-1975), 58.000. Na guerra do Afeganistão, na qual os Estados Unidos invadiram o país na esteira dos atentados de 11 de Setembro em 2001, foram 2.445 americanos mortos. No Iraque (2001-2004), que teve o objetivo de depor o ditador Sadam Hussein, foram 4.431 soldados. Ao todos, houve 101.876 mortes em guerras, segundo levantamento feito pela rede de televisão CNN.

O número de americanos mortos pela Covid-19 nos Estados Unidos também é maior que os números da I Guerra Mundial, quando 116.516 americanos morreram em combate.

Não por acaso, os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com um total de 2.682.897 infectados, ao menos 25% da cifra global. Além do irreparável custo humano, a economia foi densamente atingida. Enquanto os grandes centros, os mais castigados, veem uma diminuição no número de casos e óbitos, as cidades no interior começam a sentirem o impacto do vírus com diagnósticos crescentes todos os dias.

Em meio as medidas de relaxamento, o número de casos semanais nos Estados Unidos cresceu em cerca de 25%. Os três estados mais populosos do país — Califórnia, Texas, e a Flórida — quebraram simultaneamente seus respectivos recordes de casos diários, na terça-feira 23.

A economia também foi atingida. Semana após semana, o país registra milhões de novas pessoas sem emprego, além das projeções nada animadoras do Fundo Monetário Internacional (FMI), que projeta uma contração de 8% no Produto Interno (PIB) do país somente neste ano, enquanto a média global ficará em -4,9%.