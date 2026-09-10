Mais alta do mundo, ponte na China iguala prédio de 175 andares e tem piso de vidro

A China é a casa da ponte mais alta do mundo, uma estrutura é construída 625 metros acima do leito de um cânion no sul do país, na província de Guizhou. A altura é equivalente a um prédio de quase 200 metros.

Além da estrutura surpreendente, a ponte possui atrações turísticas, como mirante, restaurante e hotel. Visitantes chegam à atração turística por meio de um elevador panorâmico que sobe até o alto da construção, onde podem caminhar por um trecho de madeira instalado sobre o desfiladeiro.

Mais adiante, o piso transparente permite enxergar diretamente o cânion centenas de metros abaixo.

Estruturalmente, a obra é uma ponte pênsil com dois grandes pilares de sustentação que estão nas extremidades do desfiladeiro. Essas colunas são ligados por cabos principais que percorrem toda a extensão da ponte. Cabos verticais sustentam a pista por onde passam os veículos.

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Plano de desenvolvimento

O megaprojeto faz parte de um plano mais amplo de desenvolvimento turístico na província Guizhou, a região mais pobre da China. A edificação de grandes obras é uma das principais estratégias do dragão asiático para revitalizar áreas rurais, incentivando o crescimento econômico por meio do turismo interno.

Após polpudos investimentos públicos, Guizhou agora possui 50 das 100 pontes mais altas do mundo. Ao redor de muitas delas, costumam ser instaladas estruturas como hotel, restaurantes e antenas de 5G.

A maior delas teve um custo cerca de treze vezes menor que o de uma grande ponte construída no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que levou cinco anos para ficar pronta e custou US$ 4 bilhões. A versão chinesa foi erguida após três anos de planejamento — e apenas 73 dias de montagem. Continua após a publicidade Continua após a publicidade