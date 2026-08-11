Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Maioria expressiva dos argentinos desaprova ataques de Milei a Lula, revela pesquisa

Sequência de insultos e acusações gerou crise inédita e levou o Brasil a rebaixar relação diplomática

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h39 | Atualizado em 11 ago 2026, 11h31
Close-up de dois homens: à esquerda, Javier Milei, com cabelo escuro bagunçado, óculos redondos pretos e olhos azuis fixos; à direita, Lula, com barba grisalha e expressão séria, ambos em fundo escuro
Javier Milei e Lula (FABRICE COFFRINI/AFP)
Continua após publicidade
Maioria expressiva dos argentinos desaprova ataques de Milei a Lula, revela pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A maioria dos argentinos desaprova os ataques do presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa da consultoria argentina Zubán Córdoba divulgada na segunda-feira 10. O levantamento aponta que 70,5% dos entrevistados disseram rejeitar os insultos do líder do país contra o brasileiro, enquanto 20% aprovam a postura e 9,5% não souberam ou não responderam.

Questionados sobre a importância do Brasil para a economia argentina, 88,9% dos respondentes consideram importante, 10,5% disseram não ser importante e 0,6% afirmaram não saber. A Argentina tem no vizinho seu maior parceiro comercial, enquanto o país de Milei ocupa o terceiro lugar no ranking para o Brasil, depois de China e Estados Unidos.

“Confrontar o Lula pode servir para a épica libertária, mas escalar com o Brasil tem um baixo apoio social, alto custo político e econômico”, avaliou a consultoria Zubán Córdoba sobre os dados.

Siga

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de agosto, on-line, com base em 1.200 entrevistas. De acordo com o instituto argentino, a margem de erro é de 2,83% para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Continua após a publicidade

Sequência de insultos

A divulgação dos resultados ocorrem em meio à escalada de tensão na relação entre os dois países. Em 25 de julho, ao participar da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, Milei chamou o presidente brasileiro de “presidiário” ” e “lixo socialista“, dirigindo críticas ainda ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) (“lixo careca”).

Nas semanas seguintes, em entrevistas à imprensa argentina, Milei acusou o Brasil de liderar uma “campanha anti-Argentina” durante a Copa do Mundo, alegou que Lula teria enviado marqueteiros ao seu país para interferir nas eleições presidenciais de 2023 para apoioar o candidato peronista Sérgio Massa (derrotado pelo ultradireitista) e voltou a insultar o brasileiro de de “ladrão” e “corrupto”, questionando decisões do Supremo que anularam suas condenações nos processos da Lava Jato. Além disso, passou a compartilhar nas redes sociais mensagens contra o petista.

Continua após a publicidade

Crise diplomática

A representação entre os dois países foi afetada pelo impasse: o Itamaraty decidiu rebaixar a relação diplomática. Atualmente, Brasil e Argentina estão atualmente sem seus embaixadores em Buenos Aires e Brasília, e os assuntos bilaterais são conduzidos por encarregados de negócios. O chanceler Mauro Vieira afirmou que a recomposição dos postos de embaixador poderá ocorrer depois que forem eliminadas as circunstâncias que levaram ao quadro atual.

“Precisamos ser muito claros quanto a isso, pelo bem dessa relação: esse tipo de agressão deve cessar imediatamente para que possamos trabalhar no vínculo bilateral, que é tão importante”, disse Vieira, chanceler de Lula, ao jornal argentino Clarín. Vieira afirmou que Brasília continua tratando a Argentina como um parceiro estratégico e que o governo espera uma demonstração equivalente por parte da administração Milei.

Publicidade
TAGS:
América do Sul
Argentina
Diplomacia
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).