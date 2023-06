Maioria dos europeus vê Rússia de Putin como adversária, diz pesquisa

Uma nova pesquisa revelou que o número que europeus que veem a Rússia como um adversário ou rival dobrou com relação a 2021, antes da invasão russa na Ucrânia. As opiniões, no entanto, ainda variam sobre as relações de longo prazo do continente com o vizinho oriental.

Na pesquisa, feita pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), cerca de 64% dos entrevistados nos 11 estados membros da UE na pesquisa disseram enxergar a Rússia de Vladimir Putin como um concorrente ou, pior, como um oponente. Esses números representam o dobro da pesquisa de 2021.

O censo multinacional também descobriu que uma grande maioria é a favor da União Europeia aumentar suas capacidades de defesa em vez de depender dos Estados Unidos. A maior parte das pessoas também enxerga a China como um parceiro, não um concorrente.

“Os europeus querem ver a UE se tornar mais autossuficiente em política externa e desenvolver suas próprias capacidades de defesa”, disse Jana Puglierin, uma das autoras da pesquisa, que também esclareceu que essas demandas aumentaram devido as tensões na Ucrânia e entre americanos e chineses. Para ela, a UE deve “reconciliar as diferenças de opinião dentro do bloco e mudar de sua dependência dos EUA para uma posição em que possa definir suas próprias posições políticas”, disse ao jornal britânico The Guardian.

A proporção de pessoas com uma visão fortemente negativa da Rússia variou amplamente, variando de 74% na Dinamarca, 71% na Polônia, 70% na Suécia, 67% na Holanda e 62% na Alemanha, a 37% na Itália e apenas 17% na Bulgária. Entre os que viam a Rússia como aliada ou parceira, estão 65% dos búlgaros e 39% dos húngaros.

Quase metade dos europeus também disse pensar que seu país deveria ter apenas um relacionamento “limitado” com a Rússia se a guerra terminasse em um acordo de paz negociado, por exemplo, negociando apenas em certos setores. Nessa pergunta, também houve uma ampla gama de opiniões, com a Polônia (39%) sendo a mais favorável ao corte de todos os laços com a Rússia, enquanto Alemanha (26%), Hungria (32%), Áustria (36%) e Bulgária (51%) mostraram forte apoio à plena cooperação pós-guerra com a Rússia.

“A visão predominante é que a Europa deve buscar um relacionamento limitado com a Rússia”, disse o relatório. “No geral, isso fornece a base para um acordo entre o público europeu… Mas algumas controvérsias parecem inevitáveis.”