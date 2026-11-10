Maioria dos americanos quer que novo Congresso freie guerra no Irã, diz pesquisa

Uma ampla maioria dos americanos quer que o novo Congresso dos Estados Unidos, que terá maioria democrata, aprove medidas para encerrar a guerra contra o Irã e revogue as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump. É o que aponta uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 10, em meio à pressão sobre o governo republicano após as derrotas do partido nas eleições de meio de mandato realizadas na semana passada.

Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados apoiam uma iniciativa legislativa para pôr fim ao conflito com o Irã, iniciado em fevereiro por uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel. O percentual inclui 93% dos eleitores democratas e 51% dos republicanos. A pesquisa também mostra que 62% dos americanos são favoráveis à revogação das tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre produtos importados.

Os resultados refletem a preocupação da população com o custo de vida, agravado pela alta dos combustíveis em meio à guerra e pelo impacto das tarifas sobre centenas de produtos estrangeiros. Trump defende que a ofensiva militar é necessária para impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Sobre as barreiras comerciais, argumenta que elas protegem a indústria americana da concorrência de importações mais baratas.



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Pressão sobre o governo Trump

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A pesquisa foi realizada após os democratas conquistarem, nas eleições da semana passada, suas maiores maiorias nas duas Casas do Congresso desde pelo menos 2008. A nova composição do Legislativo, no entanto, só assumirá oficialmente em 3 de janeiro, quando começa a próxima sessão parlamentar.

Lideranças democratas prometeram priorizar medidas para reduzir o custo de vida e pressionar pelo fim da guerra no Oriente Médio. Integrantes do partido também defendem a revogação das tarifas comerciais de Trump, que atingiram centenas de produtos importados.

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O levantamento indica que a população espera uma atuação conjunta entre os partidos. Nove em cada dez entrevistados consideram importante que Trump procure trabalhar com os democratas e que as lideranças da oposição também tentem estabelecer uma relação de cooperação com o presidente. Além disso, a maioria dos participantes apontou o custo de vida como a principal prioridade do Congresso nos primeiros cem dias de trabalho. Temas como regulamentação da inteligência artificial, imigração e mudanças climáticas receberam menos menções.

Impeachment divide opinião pública

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Apesar da vitória eleitoral, os democratas enfrentam divergências sobre até que ponto devem usar o controle do Congresso para confrontar Trump. A possibilidade de um novo processo de impeachment contra o presidente também divide a opinião pública: 42% dos entrevistados consideram que seria prejudicial ao país, enquanto 33% avaliam que a iniciativa seria positiva. Os demais não souberam responder ou não manifestaram opinião.

A avaliação dos partidos também revela um cenário de desgaste político. Embora a aprovação de Trump esteja próxima de seu menor patamar histórico, em 32%, os democratas tampouco desfrutam de ampla popularidade. Segundo a pesquisa, 45% dos americanos têm uma opinião favorável sobre a legenda, contra 51% que a avaliam negativamente. Entre os republicanos, os índices são ainda piores: 35% de aprovação e 60% de rejeição.

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O levantamento foi realizado pela internet, em âmbito nacional, durante quatro dias, até segunda-feira, 9. Foram ouvidos 1.705 adultos americanos, e a margem de erro é de aproximadamente dois pontos percentuais.