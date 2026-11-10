🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Maioria dos americanos quer que novo Congresso freie guerra no Irã, diz pesquisa

Levantamento da Reuters/Ipsos mostra que 62% também apoiam a revogação das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h48
Anna Moneymaker
Membros do Partido Democrata participam da desobediência civil em apoio ao direito ao aborto nos Estados Unidos. 19/07/2022.- (Anna Moneymaker/Getty Images)
Continua após publicidade
Maioria dos americanos quer que novo Congresso freie guerra no Irã, diz pesquisa Priorize VEJA no Google

Uma ampla maioria dos americanos quer que o novo Congresso dos Estados Unidos, que terá maioria democrata, aprove medidas para encerrar a guerra contra o Irã e revogue as tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump. É o que aponta uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 10, em meio à pressão sobre o governo republicano após as derrotas do partido nas eleições de meio de mandato realizadas na semana passada.

Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados apoiam uma iniciativa legislativa para pôr fim ao conflito com o Irã, iniciado em fevereiro por uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel. O percentual inclui 93% dos eleitores democratas e 51% dos republicanos. A pesquisa também mostra que 62% dos americanos são favoráveis à revogação das tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre produtos importados.

Os resultados refletem a preocupação da população com o custo de vida, agravado pela alta dos combustíveis em meio à guerra e pelo impacto das tarifas sobre centenas de produtos estrangeiros. Trump defende que a ofensiva militar é necessária para impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Sobre as barreiras comerciais, argumenta que elas protegem a indústria americana da concorrência de importações mais baratas.

Continua após a publicidade

+ Alvo de impeachment, Hegseth defende guerra ao Irã e diz que processo é ‘espetáculo político’

Siga

Pressão sobre o governo Trump

Continua após a publicidade

A pesquisa foi realizada após os democratas conquistarem, nas eleições da semana passada, suas maiores maiorias nas duas Casas do Congresso desde pelo menos 2008. A nova composição do Legislativo, no entanto, só assumirá oficialmente em 3 de janeiro, quando começa a próxima sessão parlamentar.

Lideranças democratas prometeram priorizar medidas para reduzir o custo de vida e pressionar pelo fim da guerra no Oriente Médio. Integrantes do partido também defendem a revogação das tarifas comerciais de Trump, que atingiram centenas de produtos importados.

Continua após a publicidade

O levantamento indica que a população espera uma atuação conjunta entre os partidos. Nove em cada dez entrevistados consideram importante que Trump procure trabalhar com os democratas e que as lideranças da oposição também tentem estabelecer uma relação de cooperação com o presidente. Além disso, a maioria dos participantes apontou o custo de vida como a principal prioridade do Congresso nos primeiros cem dias de trabalho. Temas como regulamentação da inteligência artificial, imigração e mudanças climáticas receberam menos menções.

Impeachment divide opinião pública

Continua após a publicidade

Apesar da vitória eleitoral, os democratas enfrentam divergências sobre até que ponto devem usar o controle do Congresso para confrontar Trump. A possibilidade de um novo processo de impeachment contra o presidente também divide a opinião pública: 42% dos entrevistados consideram que seria prejudicial ao país, enquanto 33% avaliam que a iniciativa seria positiva. Os demais não souberam responder ou não manifestaram opinião.

A avaliação dos partidos também revela um cenário de desgaste político. Embora a aprovação de Trump esteja próxima de seu menor patamar histórico, em 32%, os democratas tampouco desfrutam de ampla popularidade. Segundo a pesquisa, 45% dos americanos têm uma opinião favorável sobre a legenda, contra 51% que a avaliam negativamente. Entre os republicanos, os índices são ainda piores: 35% de aprovação e 60% de rejeição.

Continua após a publicidade

O levantamento foi realizado pela internet, em âmbito nacional, durante quatro dias, até segunda-feira, 9. Foram ouvidos 1.705 adultos americanos, e a margem de erro é de aproximadamente dois pontos percentuais.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Partido Democrata
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).