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Maioria dos americanos acredita que Trump usa presidência para enriquecer, diz pesquisa

Levantamento do Washington Post e da ABC News revela avanço da desconfiança até entre eleitores republicanos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h13
Close-up do rosto de um homem branco com cabelos loiros e pele bronzeada, olhando para a esquerda, com expressão séria. Ele veste um terno escuro e camisa branca, e o fundo é azul
Donald Trump (Alex Wong/Getty Images)
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A maioria dos americanos (66%) acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando o cargo para enriquecer, segundo pesquisa do The Washington Post e da ABC News, em parceria com o instituto Ipsos, divulgada neste domingo, 18. O levantamento também mostra que a aprovação do republicano caiu para 33%, o menor patamar registrado pela série de pesquisas, em meio à insatisfação com a economia e com a alta dos preços. 

A desconfiança alcança até mesmo parte da base eleitoral do presidente. Entre republicanos e eleitores independentes que tendem a apoiar o partido, 34% consideram que Trump usa a Presidência para benefício financeiro próprio, ante 22% em setembro de 2025. Entre democratas e independentes alinhados ao partido, o percentual passou de 88% para 92% no mesmo período. 

Outros resultados da pesquisa reforçam o desgaste provocado pela conduta de Trump. Para 80% dos entrevistados, é inapropriado que ele tenha pressionado para incluir seu nome no Kennedy Center, tradicional instituição cultural de Washington. A opinião é compartilhada por 57% dos republicanos. Além disso, 74% consideram inadequado o uso de recursos federais para financiar anúncios televisivos que promovem o presidente e suas políticas. No conjunto, 66% classificam Trump como “extremista demais”.

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As críticas ocorrem em meio a questionamentos sobre os vínculos de Trump com empresários bilionários, o patrimônio de integrantes de seu gabinete e os negócios familiares envolvendo criptomoedas e operações no exterior. 

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O descontentamento também se reflete na avaliação da economia americana. Três quartos dos entrevistados consideram que a situação econômica do país não é boa ou é ruim, enquanto 48% afirmam estar financeiramente pior do que quando Trump voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025. É a maior proporção a expressar essa percepção em pesquisas do The Washington Post e da ABC News sobre presidentes desde 1986. 

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A gasolina está entre as principais fontes de preocupação: 71% dizem que o combustível está caro demais, uma inversão em relação a fevereiro, quando a mesma proporção o considerava acessível, antes do início da guerra com o Irã.

O cenário representa um obstáculo para os republicanos a pouco mais de duas semanas das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. Trump tem percorrido o país para participar de eventos de campanha e mobilizar eleitores em favor dos candidatos do partido, mas sua baixa aprovação e a insatisfação com o custo de vida dificultam a estratégia republicana. Segundo a pesquisa, os democratas têm vantagem de oito pontos percentuais na preferência dos eleitores para a disputa pela Câmara dos Representantes.

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As eleições definirão a composição do Congresso e servirão como um teste político para Trump na segunda metade de seu mandato.

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