Maioria dos americanos acredita que Trump lucrou indevidamente desde que voltou à Casa Branca

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Pesquisa Reuters/Ipsos revela que a maioria dos americanos acredita que Donald Trump e sua família lucraram indevidamente na Casa Branca, com forte impacto de atividades com criptomoedas que geraram bilhões. Metade dos republicanos também vê conflito de interesses. Essa percepção contribui para a queda na aprovação presidencial.

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Uma nova pesquisa Reuters Ipsos, publicada nesta quarta-feira, 19, revelou que a maioria dos americanos acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus familiares lucraram de forma indevida desde o retorno do republicano à Casa Branca.

Segundo a sondagem, metade dos próprios eleitores do Partido Republicano acredita que o presidente permite que considerações sobre seus interesses comerciais influenciem suas decisões — uma conclusão notável para um líder que prometeu acabar com a corrupção em Washington.

Em julho, Donald Trump registrou cerca de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 6,21 bilhões) em rendimentos procedentes de atividades com criptomoedas em 2025, primeiro ano de seu segundo mandato, segundo documentos do Escritório de Ética Governamental (OGE).

Ao todo, 63% dos entrevistados disseram que foi inapropriado Trump e sua família lucrarem dessa maneira, enquanto 32% afirmaram que foi apropriado e os demais não responderam à pergunta. Aproximadamente três em cada dez entrevistados republicanos classificaram os negócios como inapropriados.

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+ O lucro bilionário de Donald Trump com criptomoedas em seu primeiro ano de mandato

Uma lei de 1978 obriga o presidente e o vice-presidente americanos a declararem seus rendimentos e ativos. Segundo os documentos, de mais de 900 páginas, analisados pela agência de notícias AFP, Trump recebeu aproximadamente US$ 550 milhões (R$ 2,85 bilhões, na cotação atual) por meio de sua ligação com a startup World Liberty Financial (WLF), plataforma de criptomoedas lançada em 2024 e endossada pela família do ocupante do Salão Oval.

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A WLF emitiu a criptomoeda WLFI, cuja venda inicial arrecadou US$ 550 milhões. Trump e seus três filhos receberam mais 22,5 bilhões de unidades do ativo digital procedentes de uma intermediária chamada DT Marks DeFi, avaliadas em cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,73 bilhões).

A declaração de renda de Trump também menciona royalties recebidos sob um contrato de licenciamento relacionado à criptomoeda que leva seu nome, $TRUMP, lançada horas antes da sua posse em janeiro de 2025. Esse complemento chegou a US$ 635 milhões (R$ 3,29 bilhões), segundo o documento publicado pelo OGE.

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As atividades de Trump no setor de criptomoedas foram o principal motivo pelo qual seu patrimônio pessoal quase triplicou entre 2024 e 2026, passando de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,91 bilhões) para US$ 6,5 bilhões (R$ 33,65 bilhões), segundo a Forbes.

+ Aprovação de Trump cai para 33%, o menor índice de sua presidência, revela pesquisa

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O presidente americano é alvo de acusações de conflito de interesses, principalmente desde que investiu na indústria de criptomoedas. Ele tomou várias medidas para desregulamentar o setor, o que fez o preço dos ativos disparar.

Quando o assunto são os interesses privados do republicano, 69% dos americanos — incluindo dois terços dos independentes e nove em cada dez democratas — disseram acreditar que os interesses comerciais de Trump estavam influenciando suas decisões presidenciais.

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O índice de aprovação de Trump também caiu para 33%, o nível mais baixo de sua presidência, segundo outra pesquisa Reuters/Ipsos, divulgada na segunda-feira, 18. A queda é puxada pela preocupação da ampla maioria dos americanos com a guerra entre Estados Unidos e Irã. Em paralelo, 64% dos entrevistados afirmaram desaprovar o desempenho do republicano na Casa Branca.

Os dados mostram que os americanos estão desapontados, em particular, com a gestão da economia. Trump fez campanha com a promessa de manter a inflação sob controle e evitar guerras prolongadas, mas o conflito no Oriente Médio se estendeu por mais tempo do que o previsto por seu governo e efetivamente paralisou um quinto do comércio global de petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz.