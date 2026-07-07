🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Maior refinaria da Rússia interrompe operações após ataque de drone da Ucrânia

Ofensiva contra instalação em Omsk ocorre após dias de bombardeios recordes entre Moscou e Kiev

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 18h50 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h24
Tráfego intenso de caminhões e carros em uma rodovia, com uma densa fumaça escura no céu, indicando um incêndio ao fundo. À direita, um barranco verde com árvores.
Fumaça preta sobe da área da refinaria de petróleo da Gazprom Neft em Moscou (Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Maior refinaria da Rússia interrompe operações após ataque de drone da Ucrânia Priorize VEJA no Google

A maior refinaria de petróleo da Rússia interrompeu operações de processamento nesta terça-feira, 7, após ser atingida por um ataque de drones ucranianos no dia anterior, segundo fontes do setor ouvidas pela agência de notícias Reuters. A paralisação da unidade de Omsk, na Sibéria, pode agravar a escassez de combustíveis no mercado russo.

O representante do presidente Vladimir Putin para a Sibéria, Anatoly Seryshev, confirmou que as instalações sofreram danos, mas afirmou que nenhum funcionário ficou ferido.

O complexo, controlado pela Gazprom Neft, é o maior produtor de gasolina da Rússia e processou cerca de 22 milhões de toneladas de petróleo em 2024 — aproximadamente 440 mil barris por dia. 

“As instalações da refinaria de Omsk foram danificadas em consequência do ataque de segunda-feira. A avaliação dos estragos está em andamento e os trabalhos de restauração já foram iniciados”, informou em comunicado, sem detalhar o impacto sobre a produção.

Siga
Continua após a publicidade

Ataque atinge unidades estratégicas 

Segundo as fontes, a unidade de destilação CDU-10, responsável por cerca de 38% da capacidade da refinaria e capaz de processar 24.580 toneladas de petróleo por dia, foi atingida pelo incêndio provocado pelo ataque e ficou danificada.

Outra unidade de processamento primário, a CDU-11, também deixou de operar. Embora não tenha sido atingida diretamente, conexões essenciais para seu funcionamento foram afetadas. Com capacidade para processar outras 24 mil toneladas diárias — cerca de 37% da capacidade da planta —, a unidade poderá ser reativada em um prazo relativamente curto, segundo as fontes.

Continua após a publicidade

A paralisação preocupa o setor energético russo. Dados da Bolsa Mercantil Internacional de São Petersburgo mostram que, desde esta terça-feira, a refinaria deixou de ofertar gasolina e diesel no mercado.

Escalada de ataques

Continua após a publicidade

O ataque contra a refinaria de Omsk ocorre em meio à intensificação das ofensivas entre Rússia e Ucrânia, com Kiev ampliando os ataques contra a infraestrutura energética russa enquanto Moscou mantém uma campanha de bombardeios contra cidades ucranianas.

Na segunda-feira, 6, a Rússia lançou 351 drones e 68 mísseis contra Kiev, no segundo ataque de grande escala contra a capital ucraniana em menos de uma semana. A ofensiva matou ao menos 14 pessoas, deixou cerca de 60 feridos e atingiu quase 30 edifícios residenciais.

Um dos ataques abriu uma cratera em um prédio de vários andares, destruindo os pisos superiores da construção. Em Vyshneve, subúrbio de Kiev, autoridades ordenaram que moradores deixassem a área devido ao risco de munições não detonadas entre os escombros.

Continua após a publicidade

Na semana passada, outro bombardeio russo havia deixado mais de 30 mortos na capital ucraniana — o ataque mais letal contra Kiev desde o início da guerra, segundo autoridades locais.

Diante da nova onda de ofensivas, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir que os aliados aumentem o envio de sistemas de defesa aérea, especialmente equipamentos capazes de interceptar mísseis de longo alcance.

A guerra entre Rússia e Ucrânia ultrapassou a marca de 2 milhões de militares mortos ou feridos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, segundo um estudo divulgado pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS). O levantamento aponta que a maior parte das perdas foi registrada do lado russo. 

Publicidade
TAGS:
Guerra na Ucrânia
Petroleo
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).