‘Mãe Heroína’: Putin revive prêmio de Stalin para mulheres com 10 filhos

O presidente russo, Vladimir Putin, decidiu reinstaurar o prêmio “Mãe Heroína”, criado na era soviética, para mulheres com 10 filhos ou mais, em uma aparente tentativa de aliviar a crise demográfica no país. Ele assinou um decreto na segunda-feira 15, repercutido pela mídia nesta quinta-feira, 18.

Originalmente, o prêmio foi introduzido pelo ditador Joseph Stalin após a Segunda Guerra Mundial, quando a população soviética caiu em dezenas de milhões. No entanto, a honra foi extinta com o colapso da União Soviética em 1991.

Assim que voltar a existir, um pagamento de 1 milhão de rublos (US$ 16.500, ou quase R$ 86.000) será dado às mães russas assim que seu décimo filho completar um ano, se todos sobreviverem.

De acordo com as últimas estatísticas do Serviço Federal de Estatísticas do Estado (Rosstat, na sigla em russo), a população da Rússia encolheu em uma média de 86.000 pessoas por mês entre janeiro e maio, um recorde.

Além disso, a Rússia está sofrendo pesadas perdas entre as tropas na Ucrânia, mas o verdadeiro número de baixas não foi divulgado.

Na tentativa de aliviar a crise populacional no país, o Kremlin também se concentrou na promoção dos valores tradicionais.

Enquanto isso, cerca de 75.300 migrantes deixaram a Rússia. Alguns cidadãos estão fugindo do país devido à guerra ucraniana e à repressão política do Kremlin, segundo números de imigração e informações de voos.

Por exemplo, o termo de pesquisa “Como sair da Rússia?” na língua russa atingiu uma alta de 10 anos no Google uma semana após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

O interesse dos russos pelo tema “emigração” no Google também quadruplicou entre meados de fevereiro e início de março. As buscas em torno de “visto de viagem” quase dobraram, e buscas sobre “asilo político” aumentaram mais de cinco vezes.

Durante um período de 30 dias em março, Austrália, Turquia e Israel foram alguns dos destinos mais procurados, ao lado da Sérvia e Armênia, amigas da Rússia, bem como a Geórgia – que as forças russas invadiram em 2008.