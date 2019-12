Maduro relança programa de fornecimento de petróleo para o Caribe

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou neste sábado, 14, que será relançado em 2020 o projeto Petrocaribe, que fornece petróleo para os países do Caribe, em condições vantajosas, como preços baixos e maiores prazos de pagamento.

O chefe de governo divulgou a informação durante o encerramento da 17ª Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da América (Alba), que foi realizada em Havana, capital de Cuba. De acordo com Maduro, foi costurado acordo para que o programa seja reativado ainda no primeiro semestre do ano que vem.

“O projeto Petrocaribe é fundamental para a segurança energética do Caribe”, garantiu Maduro.

O anúncio acontece em um momento de pressão máxima dos Estados Unidos sobre a indústria petrolífera da Venezuela, com imposições de sanções à companhia estatal PDVSA e também aos navios que transportem combustível do país, especialmente, para Cuba.

O Petrocaribe foi criado em 2005, pelo governo venezuelano e, em 2013, estabeleceu laços com a Alba, para promover a cooperação econômica regional. O programa serviu como respaldo político aos países caribenhos beneficiados pela iniciativa.

Cuba recebe petróleo da Venezuela a preços subsidiados, embora os envios foram drasticamente reduzidos nos últimos anos, em meio a crise no país sul-americano, além da atuação dos Estados Unidos, a partir da chegada de Donald Trump à presidência.

A Alba, além de Venezuela e Cuba, conta também com Antígua e Barbuda, Dominica, Nicarágua, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e São Cristóvão e Nevis.