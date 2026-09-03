Maduro invoca imunidade de chefe de Estado para pedir retirada de acusações nos EUA

Ler Resumo





Nicolás Maduro, preso nos EUA, pediu à Justiça americana que rejeite as acusações de tráfico de drogas, alegando imunidade de chefe de Estado. A defesa argumenta falta de jurisdição para julgar o líder deposto, mas os EUA não o reconhecem como presidente desde 2019. Saiba mais sobre o caso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Oito meses após ser capturado em Caracas e levado para uma prisão nos Estados Unidos, o presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta quinta-feira, 3, que a Justiça americana rejeite as acusações de tráfico de drogas feitas contra ele, invocando sua imunidade como chefe de Estado.

Um documento apresentado pelo advogado de Maduro, Alvin Hellerstein, argumenta que o tribunal de Nova York responsável pelo caso “carece de jurisdição” para julgar o líder deposto e sua esposa, Cilia Flores, que também está presa nos Estados Unidos.

“Nenhum tribunal americano jamais presidiu o julgamento criminal de um líder estrangeiro que era reconhecido por seu próprio país como chefe de Estado em exercício no momento em que as acusações foram apresentadas”, afirma a defesa de Maduro, acrescentando que “a imunidade de chefes de Estado soberanos é um princípio fundamental do direito internacional”.

Os Estados Unidos, porém, não reconhecem Maduro como presidente venezuelano desde 2019. Washington também considerou fraudulentas suas reeleições em 2018 e 2024, posição compartilhada por outros governos europeus e latino-americanos.

Continua após a publicidade

Os promotores americanos têm até 2 de outubro para responder formalmente ao pedido de arquivamento. Uma audiência sobre a questão está marcada para 17 de novembro.

Captura e acusações

Maduro, 63 anos, e Cilia Flores estão detidos em uma prisão no Brooklyn desde a operação militar dos Estados Unidos e aguardam julgamento por tráfico de drogas e outras acusações. No total, são quatro: conspiração para cometer “narcoterrorismo”, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos.

Continua após a publicidade

O julgamento do casal está marcado para começar em 1º de junho de 2027, segundo decisão de um tribunal federal de Nova York anunciada no fim de julho. Desde sua primeira audiência na Justiça americana, Maduro sustenta que foi “sequestrado” e afirma ser um “prisioneiro de guerra”.

As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro, em uma rápida operação que combinou forças navais, aéreas e terrestres para depor o homem que governava a Venezuela desde 2013. Desde então, o governo interino de Delcy Rodríguez assumiu o poder e estreitou os laços com Washington, que controla efetivamente as exportações do petróleo venezuelano.