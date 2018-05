Maduro expulsa principal diplomata dos EUA na Venezuela por ‘conspiração’

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta terça-feira (22) que vai expulsar o principal diplomata dos Estados Unidos em Caracas, Todd Robinson, por supostamente conspirar contra seu governo.

“Eu o declarei persona non grata (termo diplomático utilizado para pessoas que não são bem-vindas no país) e anuncio a saída do encarregado de negócios dos Estados Unidos em 48 horas”, afirmou Maduro durante seu discurso oficial após a reeleição definida nas eleições presidenciais deste domingo (20).

O anúncio do líder venezuelano vem em um contexto de tensões com os Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que seu país não reconheceria o resultado do pleito por considerar que a votação não seria democrática.

Nesta segunda-feira, Trump também anunciou que limitaria a venda de títulos e ativos da Venezuela nos Estados Unidos em retaliação ao governo de Maduro.

Sem oposição para disputar as eleições presidenciais, Maduro foi reeleito com 67,7% dos votos, em meio a denúncias de fraude e alta abstenção. Os líderes contrários ao regime atual decidiram boicotar o pleito e não se apresentar como candidatos, convocando a população a não participar da votação.

Pela falta de representatividade democrática, treze países afirmaram que não reconhecem o resultado das eleições venezuelanas, incluindo o Brasil e outros vizinhos latino-americanos.

Apenas a Rússia, a China, a Bolívia e o Irã manifestaram apoio a Maduro nesta segunda-feira e pediram respeito à vitória do líder venezuelano por parte dos demais países.

O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também havia demonstrado seu apoio ao atual regime venezuelano afirmando na última semana que tinha “fé” de que Maduro venceria a disputa.