⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Maduro e esposa são acusados nos EUA de ordenar tortura de americanos

Nova denúncia amplia processo contra ex-presidente venezuelano e Cilia Flores, detidos após operação militar americana em janeiro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 14h45
O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama venezuelana, Cilia Flores, têm encontro marcado com Lula e presidentes da América do Sul. 29/05/2023 -
O líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e a primeira-dama venezuelana, Cilia Flores, têm encontro marcado com Lula e presidentes da América do Sul. 29/05/2023 - (TV Brasil/Reprodução)
Continua após publicidade
Maduro e esposa são acusados nos EUA de ordenar tortura de americanos Priorize VEJA no Google

Promotores federais de Nova York formalizaram nesta quinta-feira, 8, uma nova acusação contra o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, por suposta conspiração para cometer tortura. Segundo a denúncia, os dois teriam participado da coordenação de um sistema de repressão que incluía a tortura de opositores políticos e de cidadãos americanos mantidos em prisões na Venezuela.

O documento, de 30 páginas, afirma que Maduro teria ordenado pessoalmente abusos contra detentos, recebido informações sobre o tratamento dado a prisioneiros e, em alguns casos, determinado o agravamento das torturas. Flores também é acusada de ordenar abusos e de participar da supervisão do aparato de repressão. Entre os métodos descritos pelos promotores estão choques elétricos, espancamentos, asfixia simulada e ameaças contra familiares.

A acusação cita ainda casos de americanos que teriam sido submetidos a violência física e psicológica durante a detenção. Em um deles, segundo os promotores, um cidadão dos Estados Unidos sofreu choques elétricos, asfixia e agressões em uma prisão de Caracas. Outro teria sido informado por um agente venezuelano de que permanecia vivo porque poderia ser usado em uma eventual troca de prisioneiros com Washington.

As novas acusações ampliam o processo criminal aberto contra Maduro, de 63 anos, e Flores, de 69. Os dois foram capturados por forças americanas em Caracas em 3 de janeiro e levados a Nova York, onde respondem também por acusações relacionadas a narcoterrorismo, tráfico de cocaína e armas. Ambos se declararam inocentes e permanecem presos no Brooklyn.

Siga
Continua após a publicidade

Com a nova denúncia, o número de acusações contra o casal passa de quatro para cinco. O julgamento está previsto para começar em 1º de junho de 2027, sob a condução do juiz federal Alvin Hellerstein.

Repressão

Continua após a publicidade

Segundo a Promotoria, a tortura não teria sido resultado de ações isoladas de agentes de segurança, mas parte de uma política de repressão conduzida por integrantes do alto escalão do governo venezuelano. A denúncia descreve uma estrutura responsável por prisões, interrogatórios e sessões de tortura sem supervisão judicial efetiva.

Entre os episódios citados estão casos envolvendo militares e opositores acusados de conspirar contra Maduro. Em um deles, um oficial venezuelano teria sido espancado, suspenso pelas mãos e pelos pés e asfixiado. Os promotores afirmam que Maduro posteriormente perguntou sobre o tratamento dado ao militar e assistiu a um vídeo de sua confissão forçada.

Continua após a publicidade

A nova acusação se soma ao processo aberto em janeiro, no qual Maduro e outros integrantes de seu governo foram acusados de participar de uma conspiração de narcoterrorismo envolvendo organizações guerrilheiras colombianas, cartéis mexicanos e a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Os promotores afirmam que Maduro e Flores teriam protegido traficantes e facilitado operações de envio de cocaína.

Maduro contesta o processo e argumenta que sua condição de chefe de Estado da Venezuela deveria garantir imunidade contra a ação penal nos Estados Unidos. A Promotoria rejeita o argumento. Flores, por sua vez, pediu para responder ao processo em liberdade por razões de saúde, solicitação contestada pelos procuradores.

Continua após a publicidade

A denúncia apresentada nesta quinta-feira não identifica nominalmente os americanos citados nos episódios de tortura.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Narcotráfico
Nicolás Maduro
Tortura
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).