Maduro e esposa podem enfrentar acusações nos EUA por tortura de americanos, diz emissora

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, podem enfrentar novas acusações criminais nos Estados Unidos relacionadas à suposta tortura de cidadãos americanos mantidos sob custódia do governo venezuelano nos últimos anos. Segundo pessoas familiarizadas com a investigação ouvidas pela CNN, um anúncio pode ser feito já nesta quinta-feira, 8.

De acordo com as fontes, a investigação trata da detenção ilegal de mais de uma dúzia de americanos durante o período em que Maduro comandava o país. Os investigadores também avaliam apresentar acusações contra outras pessoas que teriam participado dos episódios de tortura.

Maduro e Flores estão presos em Nova York desde janeiro, quando foram capturados em uma operação militar americana em Caracas, ordenada pelo presidente Donald Trump, que depôs o então presidente venezuelano. Os dois aguardam julgamento por quatro acusações, entre elas conspiração para cometer narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e crimes relacionados à posse de metralhadoras e explosivos. Eles se declararam inocentes.

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O processo contra o casal tramita na Justiça federal de Nova York. Em setembro, seus advogados pediram o arquivamento das acusações sob o argumento de que Maduro teria imunidade como chefe de Estado. Os promotores americanos contestam a alegação.

O julgamento está marcado para começar em 1º de junho de 2027. Desde sua primeira audiência na Justiça americana, Maduro sustenta que foi “sequestrado” e afirma ser um “prisioneiro de guerra”.

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Em setembro, Cilia Flores pediu à Justiça dos Estados Unidos autorização para deixar a prisão federal onde está detida e aguardar o julgamento em regime domiciliar por problemas cardíacos.

Segundo o advogado Mark Donnelly, Flores, de 69 anos, “estava fisicamente saudável e não tomava nenhum medicamento de forma contínua, exceto por uma injeção mensal”, antes de ser levada à força para os Estados Unidos. Encarcerada há mais de oito meses, agora ela toma quatro remédios e apresenta um quadro cardíaco que, de acordo com a defesa, exige exames das artérias coronárias e uma intervenção médica.

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A defesa do casal alega ainda que a estrutura da prisão não oferece as condições necessárias para que Flores receba o atendimento médico adequado. Como alternativa, os advogados propuseram que a esposa de Maduro seja colocada em prisão domiciliar nos Estados Unidos e submetida a regras rígidas, incluindo vigilância armada durante 24 horas, monitoramento por tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte às autoridades.

Figura influente do chavismo, Flores é advogada e construiu uma longa carreira política na Venezuela. Foi deputada, presidiu a Assembleia Nacional entre 2006 e 2011, tornando-se a primeira mulher no cargo, e assumiu posteriormente outras funções no Estado. Ela mantém uma relação com Maduro desde a década de 1990 e os dois se casaram em 2013.

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O pedido de Flores ocorreu poucos dias depois de Maduro solicitar que a Justiça americana rejeite as acusações de tráfico de drogas feitas contra ele, invocando sua imunidade como chefe de Estado. Os Estados Unidos, porém, não reconhecem Maduro como presidente venezuelano desde 2019. Washington também considerou fraudulentas suas reeleições em 2018 e 2024, posição compartilhada por outros governos europeus e latino-americanos.