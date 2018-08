Maduro é alvo de suposto atentado em Caracas, mas sai ileso

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abandonou, de emergência, hoje (4/8) um ato televisionado com militares no centro de Caracas pela comemoração dos 81 anos da criação da Guarda Nacional Bolivariana (GNB).

No ato, transmitido em rede obrigatória de rádio e televisão, Maduro defendia as últimas medidas econômicas tomadas por seu governo quando um som interrompeu seu discurso. A mesma transmissão mostrou os militares formados romperem fileiras e evacuarem o ministro da Defesa, Vladimir Padrino.

O ministro de Informação da Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmou que o presidente Maduro foi vítima de um atentado com “artefatos voadores do tipo drone que continham uma carga explosiva”, e que saiu ileso do incidente. “Nosso presidente Nicolás Maduro está em perfeito estado de saúde, em perfeitas condições”, disse Rodríguez, em um pronunciamento transmitida pela televisão estatal VTV.

#EnDirecto | Vicepresidente Sectorial Jorge Rodríguez: Se trata de un atentado contra la figura del presidente Nicolás Maduro, que resultó ileso y se encuentra realizando su trabajo. Las detonaciones generaron heridas en siete efectivos militares pic.twitter.com/osH3K5zneS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 4, 2018

(Com EFE)