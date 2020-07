Maduro diz que “o verdadeiro surto” de coronavírus chegou à Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu nesta quarta-feira 8 que a pandemia do novo coronavírus chegou ao país com mais força, depois que mais quatro mortes por Covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas, elevando o total, conforme dados oficiais, a 75.

“Estamos enfrentando uma tremenda pandemia no mundo. Na Venezuela, é o começo da pandemia, é o verdadeiro surto. Antes, tínhamos visto a chegada da pandemia, agora estamos vendo o verdadeiro surto”, declarou Maduro durante uma reunião por videoconferência com a equipe governamental encarregada de deter o vírus SARS-CoV-2.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Entre as quatro vítimas das últimas 24 horas, estava uma mulher de 77 anos no estado ocidental de Lara, que foi infectada pelo contato com familiares que estavam no Equador e entraram no país ilegalmente, de acordo com o vice-presidente executivo, Delcy Rodríguez.

Também morreram duas pessoas no estado de Táchira, que abriga o principal posto fronteiriço com a Colômbia, ambas com 58 anos, e uma no estado de Zulia, no noroeste do país, que tem o pior foco do país. Ainda segundo Maduro, 317 pessoas foram infectadas nas últimas 24 horas, elevando o total de casos no país vizinho para 8.010.

Continua após a publicidade

A organização não governamental (ONG) de defesa aos direitos humanos Human Rights Watch acusa o governo de Maduro de omitir a situação real da enfermidade no país. Em maio, a Academia Venezuelana de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais, disse, em relatório, que os números oficiais de casos e mortes pareciam “incoerentes” com a epidemia de Covid-19 e que o país poderia registrar até 4.000 casos diários em junho.

A Venezuela decidiu flexibilizar sua quarentena no dia 1º de junho. Após a reabertura, o número de notificações de venezuelanos infectados ou mortos mais que dobrou e o país decidiu apertar o cerco contra o vírus novamente.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Desde 22 de junho, o comércio segue fechado e o acesso ao sistema ferroviário e às principais estradas de dez estados do país seguem fechados. Com isso, apenas os trabalhadores dos setores considerados essenciais para o país podem circular pelas ruas da capital do país e de regiões fronteiriças.

(Com EFE)