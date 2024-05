Madri policia decibéis em show de Taylor Swift por queixas de barulho

A polícia de Madri, capital da Espanha, passou a controlar o número de decibéis, unidade usada para determinar a intensidade do som, durante o show da Taylor Swift no Estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, após moradores da região se queixarem de barulho excessivo desde que o local começou a sediar eventos musicais no mês passado.

A porta-voz da prefeitura, Inmaculada Sanz, afirmou que as autoridades receberam 25 reclamações após o show da cantora nesta quarta-feira, 29. A última contagem de decibéis ainda será avaliada para determinar se os limites de som foram ou não ultrapassados, mas a prefeitura afirma que já previu multas para espetáculos anteriores que não respeitaram as regras de ruído.

A Associação de Pessoas Afetadas pelo Bernabéu contratou especialistas para medirem o barulho durante a apresentação de Taylor Swift e afirmou que foram registradas leituras de 80 decibéis, o que classifica uma violação das regras que permitem apenas 53 decibéis para uma casa de shows.

Prejuízo ao Real Madrid

O Real Madrid desembolsou 900 milhões de euros (cerca de R,07 bilhões) para reformar seu estádio e permitir que ele seja utilizado para eventos musicais, incluindo a instalação de um campo retrátil de última geração e de um novo telhado. O objetivo é transformá-lo em “um epicentro do mundo do entretenimento”, segundo Florentino Perez, presidente do clube de futebol.

Estima-se que o ganho anual do estádio após a reforma aumentará de 150 milhões para 400 milhões de euros, expandindo a renda do clube para além do futebol.

No entanto, a insatisfação dos moradores da cidade, que afirmaram que buscarão impedir eventos futuros no estádio por meio de tribunais, pode atrapalhar os negócios do Real Madrid. Segundo o delegado de Planejamento Urbano de Madri, Borja Carabante, o proprietário do estádio e os promotores do show serão multados caso as apresentações ultrapassem os níveis de som permitidos.

O show de Taylor foi a primeira apresentação de uma artista grande no estádio.