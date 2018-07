Macron se reunirá com Putin no domingo em Moscou

O presidente da França, Emmanuel Macron, se reunirá no próximo domingo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, informaram fontes oficiais do Palácio do Eliseu nesta quarta-feira (11). Macron aproveita o encontro para assistir à partida final da Copa do Mundo.

A seleção da França se classificou para a decisão do torneio após a vitória na terça contra a Bélgica, pelo placar de 1 a 0. Macron e Putin tiveram “uma conversa telefônica de cortesia” após a partida, segundo a Presidência francesa, e no domingo farão uma reunião bilateral.

Como tinha prometido, caso a França chegasse às semifinais, o presidente francês viajou a São Petersburgo para assistir à partida. Ele deve fazer o mesmo no domingo, desta vez junto à mulher, Brigitte Macron, para apoiar a equipe comandada por Didier Deschamps, no mesmo dia de seu encontro com Putin.

“Estamos na final. Nos vemos este domingo para ganhá-la”, escreveu Macron no Twitter. Ao término da semifinal, o presidente francês foi aos vestiários para parabenizar os jogadores.

Na segunda-feira (16), um dia após a reunião com Macron, Putin seguirá para a Finlândia para encontrar Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos.

(Com EFE)