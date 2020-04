Macron mantém promessa de reconstruir Notre Dame em 5 anos

O presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu nesta quarta-feira, 15, em sua promessa de concluir até 2024 a reparação de Notre Dame de Paris, que foi destruída por um incêndio há um ano. As operações de reforma da catedral, que estão paralisados desde meados de março por causa da pandemia da Covid-19, já haviam sido interrompidas em 2019 por questões de segurança dos trabalhadores.

“Vamos reconstruir Notre Dame em cinco anos, eu prometi [em 2019]. Faremos tudo para cumprir esse prazo. Obviamente, está em espera do momento devido à crise da saúde, mas será reiniciado o mais rápido possível”, disse Macron em um vídeo publicado nesta quarta no portal do Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês.

A fixação de Macron em reabrir a catedral até 2024 se dá, lembra a agência de notícias AP, pelo fato de Paris sediar os Jogos Olímpicos naquele ano.

A operação de reforma em Notre Dame está interrompida indeterminadamente desde 17 de março, quando foi decretada por Macron a quarentena em todo o território francês para conter o surto da Covid-19. Quase 105.000 casos e mais de 15.000 mortes foram contabilizadas na França pelo Ministério das Solidariedades e da Saúde.

Os trabalhos já haviam sido suspensos em 2019 devido ao risco de contaminação dos trabalhadores por partículas de chumbo vindas das estruturas atingidas pelo incêndio. De fato, após um ano do incidente, a restauração de Notre Dame ainda não começou efetivamente.

Cerca de 250 toneladas de andaimes parcialmente derretidos pelo incêndio ainda não foram completamente removidos do local. As autoridades acreditam que os andaimes sejam retirados a partir do final de setembro.