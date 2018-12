Macron faz reunião de emergência para tratar de protestos em Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai presidir uma reunião de crise neste domingo (2) para tratar do caos que se espalhou por Paris no sábado (1) durante os protestos de manifestantes conhecidos como “coletes amarelos”.

Macron se reunirá com o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, o ministro do Interior, Christophe Castaner, e “autoridades competentes” para tentar encontrar uma resposta para um movimento que parece fora de controle.

Antes disso, o presidente visitou o Arco do Triunfo, famoso monumento parisiense que sofreu danos no sábado.

Esta é a pior crise enfrentada pelo governo Macron. A violência de sábado deixou 133 feridos, incluindo 23 membros da força policial. Um balanço oficial indica que 378 pessoas foram presas. A escalada dos protestos, inédita em Paris nas últimas décadas, levou Edouard Philippe a cancelar sua viagem à Polônia para a cúpula climática da COP24.

O Senado francês também anunciou que convocou para terça (4) os dois ministros da segurança para “explicações sobre os meios estabelecidos pelo ministério do Interior”. Veículos foram queimados pelos manifestantes e lojas foram saqueadas durante o protesto.

Macron acusou manifestantes violentos de quererem apenas o “caos”. Seu ministro do Interior não descartou a possibilidade de estabelecer estado de emergência para evitar um novo surto de violência no próximo final de semana.

Segundo o presidente, os distúrbios “nada têm a ver com a expressão do descontentamento legítimo” dos “coletes amarelos”, um movimento social de franceses modestos que inicialmente se opunha ao aumento do preço dos combustíveis, mas que depois se expandiu para a desigualdade do poder de compra e que agora acusa o governo Macron de tratá-los com desprezo e intransigência.

Após a violência de sábado, dia também marcado por manifestações e confrontos nas províncias, algumas vozes do poder sugeriram que haverá mudanças na ação governamental. “Pecamos por estarmos muito distantes da realidade dos franceses”, declarou o novo líder do partido governista LREM (A República em Marcha), Stephane Guerini.

Sábado à noite, o ministro Castaner reconheceu que o governo “se ateve a discutir a necessidade de abandonar o petróleo”, já que a explosão da ira popular foi devido a um projeto de imposto sobre o combustível destinado a financiar a transição ecológica.

Mas a oposição e parte dos “coletes amarelos”, movimento sem estrutura nem líder claro, reclamam um forte gesto ao governo, começando com uma moratória ou um congelamento no aumento dos impostos sobre os combustíveis.

zoom_out_map 1 /14 O presidente Emmanuel Macron, o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, o secretário de Estado Laurent Nunez e o prefeito da polícia de Paris Michel Delpuech chegam para visitar bombeiros e policiais no dia seguinte às manifestação em Paris - 02/12/2018 (Thibault Camus/Pool/Reuters)

zoom_out_map 2 /14 Carros queimados são vistos no dia seguinte das manifestações em Paris - 02/12/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

zoom_out_map 3 /14 Um colete amarelo é visto dentro de uma loja vandalizada na manhã seguinte dos confrontos entre manifestantes vestindo coletes amarelos, um símbolo de um protesto de motoristas franceses contra os impostos mais altos sobre o diesel, e forças policiais em Paris, na França - 02/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 4 /14 Uma pixação é vista ao lado de um caixa eletrônico depredado no dia seguinte das manifestações em Paris - 02/12/2017 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 5 /14 Policiais trabalham em torno da mensagem feita no Arco do Triunfo "Os coletes amarelos triunfarão", escrita durante as manifestações da última noite em Paris - 02/12/2018 (Benoit Tessier/Reuters)

zoom_out_map 6 /14 Um manifestante de colete amarelo e máscara de gás balança uma bandeira da França proximo ao Arco do Triunfo, em Paris, durante protesto - 01/12/2018 (Kamil Zihnioglu/AP)

zoom_out_map 7 /14 Manifestante é visto com uma bomba de gás lacrimogêneo durante a manifestação contra a alta dos impostos sobre o diesel - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 8 /14 Vista aérea mostra confronto entre manifestantes de coletes amarelos e policiais durante um protesto contra medidas do governo francês - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 9 /14 Manifestantes escrevem "jaquetas amarelas triunfarão" no Arco do Triunfo, em Paris, durante manifestação contra o aumento de impostos e o governo do presidente Macron - 01/12/2018 (Thibault Camus/AP)

zoom_out_map 10 /14 Manifestantes vestindo coletes amarelos, um símbolo de um protesto de motoristas franceses contra impostos mais altos no diesel, enfrentam a polícia de choque francesa durante os confrontos na Place de l'Etoile, perto do Arco do Triunfo, em Paris - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 11 /14 Manifestantes de colete amarelo são vistos próximos a um carro em chamas durante protesto na Place de l'Etoile em Paris, França - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 12 /14 Manifestantes vestindo coletes amarelos, um símbolo de um protesto de motoristas franceses contra impostos mais elevados sobre o diesel, passa perto de um carro em chamas durante os protestos perto da Place de l'Etoile em Paris, França - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 13 /14 Uma nuvem de gás lacrimogêneo flutua proximo ao Arco do Triunfo, em Paris, enquanto manifestantes protestam contra a alta do preço dos combustíveis - 01/12/2018 (Stephane Mahe/Reuters)

zoom_out_map 14/14 Manifestantes queimam madeiras durante um protesto contra o governo em Paris, na França - 01/12/2018 (Thibault Camus/AP)

À direita, o presidente do partido Republicanos, Laurent Wauquiez, reiterou o apelo à organização de um referendo sobre a política ecológica e fiscal de Macron. Marine Le Pen, da extrema direita, pediu para ser recebida por Macron com os outros líderes dos partidos políticos da oposição.

À esquerda, o líder dos socialistas, Olivier Faure, exigiu medidas voltadas para equilibrar poder de compra entre os franceses. Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical, pediu o restabelecimento do imposto sobre as grandes fortunas, enquanto aplaudiu “a insurreição cidadã” que “faz tremer o mundo do dinheiro”.

Diante das reivindicações, o governo anunciou medidas de auxílio (verificações de energia, bônus de conversão), mas descartou qualquer mudança de direção. Neste domingo, seu porta-voz, Benjamin Griveaux, reiterou essa posição, “porque o curso é o certo”.

Diante da dificuldade de canalizar para uma estrutura de negociação um movimento popular nascido fora de qualquer estrutura, Griveaux lembrou a disposição do governo em dialogar, assegurando que o Executivo está “pronto” para discutir com representantes de “coletes amarelos”.

(Com France-Presse)