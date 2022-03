Macron e Scholz pedem a Putin cessar-fogo imediato na Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participaram de uma reunião por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado, 12. Os líderes pediram ao russo um cessar-fogo imediato na Ucrânia.

Segundo o porta-voz alemão, Steffen Hebestreit, “a conversa faz parte dos esforços internacionais em curso para acabar com a guerra”. No entanto, ainda não foi divulgada uma resposta do governo russo sobre a exigência.

A conversa, de acordo com o alemão, durou mais de uma hora. Além da solicitação, a reunião também tinha como objetivo receber atualizações do lado russo do conflito e avançar nas negociações para encerrar os bombardeios.

O Kremlin confirmou o telefonema e afirmou apenas que Putin respondeu aos pedidos de informação sobre a situação humanitária na Ucrânia e um cessar-fogo, sem detalhar a resposta do líder russo.

Mais cedo, Macron e Scholz conversaram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que pediu ajuda para garantir a libertação do prefeito de Melitopol, que teria sido sequestrado por forças russas.

“Conversamos com nossos parceiros sobre a situação do nosso prefeito. Nosso pedido é claro: ele deve ser liberado imediatamente”, afirmou Zelensky. “Esperamos que os líderes do mundo nos mostrem o quanto podem influenciar a situação”.