Macron e Merkel pedem a Putin que apoie trégua na Síria

1. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 1 /13 Criança síria ferida em bombardeios atribuídos às forças do governo chora enquanto recebe tratamento em um hospital na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 19/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Criança síria ferida em bombardeios atribuídos às forças do governo chora enquanto recebe tratamento em um hospital na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 19/02/2018

2. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 2 /13 Homem faz orações ao lado de corpos preparados para o o funeral de vítimas civis mortas durante ataques aéreos do governo na cidade rebelde de Arbin, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Amer Almohibany/AFP) Homem faz orações ao lado de corpos preparados para o o funeral de vítimas civis mortas durante ataques aéreos do governo na cidade rebelde de Arbin, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

3. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 3 /13 Menino ferido recebe tratamento em um hospital em Douma após ataques aéreos do governo na aldeia síria de Mesraba, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Menino ferido recebe tratamento em um hospital em Douma após ataques aéreos do governo na aldeia síria de Mesraba, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018

4. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 4 /13 Homem carrega uma criança ferida em bombardeios do governo na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Homem carrega uma criança ferida em bombardeios do governo na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 19/02/2018

5. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 5 /13 O pequeno Mohammed chora enquanto recebe tratamento em um hospital em Kafr Batna depois de ter sido ferido com sua mãe nos ataques aéreos das forças do governo na cidade de Jisreen, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Ammar Suleiman/AFP) O pequeno Mohammed chora enquanto recebe tratamento em um hospital em Kafr Batna depois de ter sido ferido com sua mãe nos ataques aéreos das forças do governo na cidade de Jisreen, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

6. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 6 /13 Fumaça sobe dos edifícios após o bombardeio na aldeia de Mesraba, na região de Ghouta ocupada por rebeldes e sitiada nos subúrbios da capital Damasco - 19/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Fumaça sobe dos edifícios após o bombardeio na aldeia de Mesraba, na região de Ghouta ocupada por rebeldes e sitiada nos subúrbios da capital Damasco - 19/02/2018

7. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 7 /13 Nuvem de fumaça é vista na sequência de um ataque aéreo das forças do governo sírio à cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Nuvem de fumaça é vista na sequência de um ataque aéreo das forças do governo sírio à cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco - 21/02/2018

8. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 8 /13 Membros da defesa civil síria resgatam um homem dos escombros após ataque aéreo das forças do governo no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Membros da defesa civil síria resgatam um homem dos escombros após ataque aéreo das forças do governo no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 21/02/2018

9. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 9 /13 Menino atravessa um edifício completamente destruído durante ataques aéreos das forças do regime sírio na cidade rebelde de Douma, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Menino atravessa um edifício completamente destruído durante ataques aéreos das forças do regime sírio na cidade rebelde de Douma, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

10. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 10 /13 Cão corre em meio aos escombros após um poderoso ataque aéreo das forças do governo da Síria na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Cão corre em meio aos escombros após um poderoso ataque aéreo das forças do governo da Síria na cidade rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental, nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018

11. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 11 /13 Homem é socorrido por membros da defesa civil da Síria. Os ataques aéreos do regime após três dias de intensos bombardeios no reduto rebelde de Ghouta já deixaram ao menos 300 mortos - 20/02/2018 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Homem é socorrido por membros da defesa civil da Síria. Os ataques aéreos do regime após três dias de intensos bombardeios no reduto rebelde de Ghouta já deixaram ao menos 300 mortos - 20/02/2018

12. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 12 /13 Nuvens de fumaça surgem na sequência de um poderoso ataque aéreo do regime sírio contra o reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Nuvens de fumaça surgem na sequência de um poderoso ataque aéreo do regime sírio contra o reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental - 20/02/2018

13. Ataque do governo em reduto rebelde na Síria zoom_out_map 13/13 Homem resgata uma criança ferida após ataque aéreo das forças do governo sírio no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018 (Abdulmonam Eassa/AFP) Homem resgata uma criança ferida após ataque aéreo das forças do governo sírio no reduto rebelde de Hamouria, na região sitiada de Ghouta Oriental nos arredores da capital, Damasco - 21/02/2018

O Conselho de Segurança da ONU continua lutando para chegar a um acordo para uma trégua de 30 dias na Síria, depois de uma série de impasses entre os autores da proposta e a diplomacia russa.

Nesta sexta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, escreveram para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir-lhe que apoie a trégua.

A carta foi divulgada pouco depois que Macron pediu a seus colegas europeus, no início da cúpula informal da União Europeia em Bruxelas, para que se mobilizem e apoiem a adoção de uma resolução da ONU para um cessar-fogo no conflito sírio.

A Rússia freou na noite de quinta-feira no Conselho de Segurança da ONU o texto que buscava estabelecer uma trégua humanitária no reduto rebelde sírio de Guta Oriental. Porém, o apelo dos líderes europeus parece ter funcionado.

De Moscou, o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, se mostrou hoje disposto a aprovar a resolução, desde que hajam garantias de cumprimento do cessar-fogo pelas duas partes do conflito.

O presidente rotativo do Conselho de Segurança, Mansour al Otaibi, confirmou as intenções de Lavrov e afirmou que os membros do órgão estão “muito perto” de um acordo. “Ainda estamos trabalhando na linguagem de alguns parágrafos, mas estamos quase lá”, declarou Al Otaibi a jornalistas.

Segundo o diplomata, a expectativa é que, após vários atrasos, o projeto de resolução seja votado nesta sexta às 14h30 (horário de Nova York, 16h30 de Brasília). Kuwait e Suécia são os principais impulsores da iniciativa e contam com o apoio dos demais membros eleitos do Conselho e das potências ocidentais.

O órgão está há cerca de duas semanas discutindo esta resolução, mas os apelos internacionais por uma trégua se intensificaram nos últimos dias por conta do alto número de mortes — mais de 400 — deixadas pelos bombardeios do regime sobre Guta Oriental.

O Exército sírio tem sido fortemente criticado por sua atuação na região, que é o último reduto controlado pelos rebeldes perto da capital Damasco. A ofensiva das forças de Bashar Assad tem feito muitas vítimas civis, apesar das constantes declarações do governo de Damasco garantindo que tem como alvo apenas militantes e grupos rebeldes.

Grupos de monitoramento e ONGs de direitos humanos denunciam irregularidades nos ataques do Exército sírio desde o início da guerra.

(Com EFE)