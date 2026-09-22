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Macron diz que teve reunião ‘muito construtiva’ com Trump sobre Ucrânia e Mar Vermelho

Encontro ocorreu às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e durou cerca de meia hora

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h58 | Atualizado em 22 set 2026, 10h50
Donald Trump e Emmanuel Macron, ambos de terno azul-marinho, apertam as mãos em frente a bandeiras dos EUA e da União Europeia, com o logo do G7 ao fundo EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15: U.S. President Donald Trump and French President Emmanuel Macron meet for a bilateral meeting at Hotel Royal Evian on June 15, 2026 in Évian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, fazem encontro bilateral às margens da cúpula do G7 em Evian, França. 15/06/2026 - (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Macron diz que teve reunião ‘muito construtiva’ com Trump sobre Ucrânia e Mar Vermelho Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira, 21, que teve uma conversa “muito construtiva” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia e a situação no Mar Vermelho. O encontro durou cerca de meia hora e foi realizado às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa nesta terça-feira, 22, em Nova York.

Segundo Macron, os dois discutiram formas de proteger instalações petrolíferas no Mar Vermelho e a necessidade de acelerar o apoio militar à Ucrânia, especialmente no fornecimento de sistemas capazes de interceptar mísseis.

“Conversamos sobre como proteger melhor as instalações petrolíferas no Mar Vermelho e sobre a necessidade de ajudar nossos amigos ucranianos de maneira mais rápida e contundente em termos de interceptadores”, afirmou Macron a jornalistas após a reunião.

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O presidente francês disse que Trump foi “muito receptivo” e que os dois puderam discutir em detalhes os conflitos. “Tivemos uma conversa muito boa. Foi muito construtiva”, declarou.

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A situação no Mar Vermelho ganhou importância estratégica depois que o Estreito de Ormuz passou a enfrentar restrições à navegação, aumentando a relevância de rotas alternativas para o transporte de petróleo. Ao mesmo tempo, a instabilidade na região do Bab el-Mandeb, passagem estratégica entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, dificulta a circulação de embarcações.

Guerra na Ucrânia

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A reunião ocorre em meio à pressão de países europeus para que os Estados Unidos se envolvam nas negociações sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os aliados de Kiev também buscam obter de Washington garantias de segurança que possam ajudar a impedir um novo ataque russo ao território ucraniano.

Macron deve se reunir ainda com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante a Assembleia Geral da ONU. O presidente francês chegou a Nova York após uma passagem por Saint-Pierre e Miquelon, pequeno território francês situado diante da costa atlântica do Canadá.

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