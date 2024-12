‘O estado bárbaro caiu’, diz Macron sobre queda de Bashar al-Assad na Síria

O presidente da França, Emmanuel Macron, comemorou a queda do presidente sírio Bashar al-Assad. Para Macron, a saída de Assad do poder representa o fim de um “estado bárbaro”. A declaração foi na mesma linha do chanceler alemão, Olaf Scholz, que definiu a mudança de comando no país como “uma boa notícia”, já que Assad “oprimiu brutalmente seu próprio povo, tem inúmeras vidas em sua consciência e levou inúmeras pessoas a fugir”. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por outro lado, pregou cautela e disse que seu país não vai se envolver com o conflito. Neste domingo, 8, foram dadas ordens para uma transição de poder na Síria, depois de rebeldes sírios tomarem a capital, Damasco, sem encontrar resistência das forças de segurança.

A postura de Trump foi inversa ao que disse Macron. Segundo o líder francês, “a França permanecerá comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio”. “O estado bárbaro caiu. Finalmente. Presto homenagem ao povo sírio, à sua coragem, à sua paciência. Neste momento de incerteza, desejo-lhes paz, liberdade e unidade”, publicou, em seu perfil no X.

Para o presidente eleito dos Estados Unidos, o país “não deveria ter nada a ver com isso”.

“A Síria é um desastre, mas não é nossa amiga, e os Estados Unidos não deveriam ter nada a ver com isso. Esta não é a nossa luta. Vamos deixar (a situação) evoluir. Não vamos nos envolver”, publicou Trump, também nas redes sociais.

Na declaração emitida por Scholz, o chanceler teve posicionamento firme contra Assad. Para ele, “o que importa agora é que a lei e a ordem sejam rapidamente restauradas na Síria”.

“Bashar al-Assad oprimiu brutalmente seu próprio povo, tem inúmeras vidas em sua consciência e levou inúmeras pessoas a fugir da Síria, muitas das quais vieram para a Alemanha. O povo sírio sofreu terrivelmente. O fim do governo de Assad sobre a Síria é, portanto, uma boa notícia. O que importa agora é que a lei e a ordem sejam rapidamente restauradas na Síria. Todas as comunidades religiosas, todas as minorias devem desfrutar de proteção agora e no futuro. Uma solução política para o conflito na Síria de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU ainda é possível”, afirmou Scholz

“Julgaremos os futuros governantes pela capacidade que eles têm de tornar possível que todos os sírios vivam com dignidade e autodeterminação, defendam a soberania da Síria contra interferências maliciosas de terceiros e vivam em paz com seus vizinhos”, completou o chanceler alemão.

‘Dia histórico’

Primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu publicou um vídeo classificando a queda de Assad como “um dia histórico para o Oriente Médio” e afirmando que o fim do regime “oferece uma grande oportunidade, mas também está repleto de perigos significativos”.

A mesma avaliação sobre riscos foi feita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que escreveu que as mudanças em curso na região são acompanhadas por líderes europeus.

“A Europa está pronta para apoiar a salvaguarda da unidade nacional e a reconstrução de um estado sírio que proteja todas as minorias.”

O Ministério das Relações Exteriores do Irã publicou uma nota enfatizando a importância do respeito à soberania da Síria com futuras tomadas de decisão determinadas pela população.

“Para atingir esse objetivo, é necessário o fim imediato dos conflitos militares, a prevenção de atividades terroristas e o início de um diálogo nacional envolvendo todos os segmentos da sociedade síria para estabelecer uma estrutura de governança inclusiva que represente todos os sírios”, disse, em publicação no X.

‘Transição pacífica de poder’

Assad deixou a Síria neste domingo, 8, e deu ordens para uma transição de poder, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, horas após rebeldes sírios tomarem a capital, Damasco, sem encontrar resistência das forças de segurança.

Em um comunicado, o ministério afirmou que Assad deixou ordens para uma “transição pacífica de poder”. O texto afirma que a Rússia não participou da saída de Assad da Síria e não informa onde está o ditador agora.

