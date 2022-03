Macron anuncia que irá concorrer à reeleição na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou oficialmente nesta semana que irá concorrer à reeleição em abril, com um mandato focado em conduzir o país em meio à desordem mundial causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia e o fim da pandemia da Covid-19.

O anúncio foi feito através de uma carta publicada por vários jornais franceses e, caso consiga, ele será o primeiro presidente em mais de 20 anos a se reeleger na França.

“Não alcançamos tudo o que nos propusemos a fazer. Há escolhas que, com a experiência que ganhei de vocês, eu provavelmente faria diferente”, disse Macron na carta, listando as diferentes crises que teve que enfrentar durante seu mandato.

Ele defendeu ainda o nível de desemprego atingido durante seu governo, que foi o menor dos últimos 15 anos, e disse estar correndo para defender “os valores que os distúrbios mundiais estão ameaçando”.

Embora o documento não apresente muitos detalhes, Macron disse que irá continuar cortando os impostos e pressionando para que os franceses trabalhem mais, dando um indicativo de que pode voltar com a ideia de uma reforma da previdência. Ele sugere ainda uma mudança em todo o sistema educacional, defendendo que os professores devem ser mais livres e bem pagos.

O anúncio da candidatura, que já era esperado, ocorre cerca de um mês antes da votação para o primeiro turno, marcada para 10 de abril. Pesquisas de opinião projetam que ele é o grande favorito para vencer, uma vez que a grande quantidade de candidatos à direita e à esquerda têm fragmentado as intenções de voto.

A guerra da Ucrânia, no entanto, foi uma questão de complicação para a campanha de Macron. Ao tentar, em um primeiro momento, apaziguar o conflito se reunindo com os líderes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, o presidente francês se alinhou ao Ocidente e condenou a invasão russa, abrindo espaço para a ascensão de candidatos de extrema-direita pró-Rússia no país.

Além disso, com um foco incomum na política externa e estando à frente das negociações por um cessar-fogo, Macron tem olhado pouco para dentro do país, o que tem virado motivo de críticas. Na carta, inclusive, ele deixa claro que não poderá fazer campanha como gostaria devido aos esforços para acabar com o confronto.

Apesar disso, alguns especialistas apontam que o crescimento dos candidatos da direita não será um problema para o atual presidente, uma vez que suas políticas de apoio a refugiados ucranianos foram vistas com bons olhos por parte da população francesa.

A candidata conservadora de centro-direita, Valérie Pécresse, atualmente em terceiro lugar nas intenções de voto e oponente dura em um eventual segundo turno, acusou Macron de não realizar as reformas que prometeu durante sua campanha.

O atual líder francês é o mais jovem a assumir a França desde Napoleão e lançou-se como um candidato alheio à velha política e que quebraria o eterno embate entre esquerda e direita, tornando o país mais favorável a investimentos externos além de fortalecer a União Europeia.

Na primeira parte de seu governo, Macron chegou a avançar com algumas reformas, porém os protestos antigovernamentais dos coletes amarelos e a pandemia da Covid-19 fizeram com que muitas propostas ficassem paralisadas.