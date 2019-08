Macri anuncia medidas de alívio para argentinos após derrota em primárias

Após sofrer uma brutal derrota nas eleições primárias, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, anunciou nesta quarta-feira, 14, uma série de medidas “de alívio” para a população do país. Em um pronunciamento transmitido em rede nacional, o líder ainda fez uma mea culpa ao mencionar a crise econômica no país e se desculpou pela forma como reagiu ao resultado da prévia, realizada no domingo 11.

Entre as principais medidas anunciadas nesta quarta está o corte de imposto sobre a renda, o aumento de subsídios para os pobres e o congelamento por 90 dias dos preços dos combustíveis.

O plano foi elabora nos últimos dois dias pela equipe de Macri como uma forma de tentar aliviar o impacto sobre a população da queda dos mercados financeiros provocada pela esmagadora vitória da chapa Frente de Todos, formada por Alberto Fernández e pela ex-presidente Cristina Kirchner, nas primárias do fim de semama.

‘Desculpas’

Na segunda-feira 12, após a divulgação dos resultados, o atual mandatário que concorre pela reeleição adotou um discurso agressivo contra seus adversários e afirmou que a votação foi “ruim”. Hoje, se desculpou por seu comportamento.

“Quero lhes pedir desculpas pelo que disse na coletiva de segunda. Tive dúvidas sobre fazê-la porque ainda estava muito afetado pelo resultado das eleições de domingo, sem dormir e triste”, afirmou Macri.

Neste ano, como as principais coligações já definiram suas chapas para a eleição presidencial, as primárias serviram como um teste para o primeiro turno do pleito, marcado para ocorrer no próximo dia 27 de outubro. Fernández obteve uma ampla vantagem, com 47,65% dos votos frente a 32,08% do atual presidente.

A vitória esmagadora foi um duro golpe às chances de reeleição de Macri e afetou os mercados financeiros com receios de que a Argentina pudesse voltar às políticas econômicas intervencionistas do governo anterior.

Ao abordar a crise econômica que atinge o país, Macri fez uma mea culpa e admitiu erros do seu governo.

“Sobre o resultado da eleição quero que saibam que os entendi, que respeito profundamente os argentinos que votaram por outras alternativas”, afirmou. “Que isso tenha acontecido é pura e exclusivamente responsabilidade minha e da minha equipe de governo”, disse.

Macri também explicou que, ao assumir em 2015, por sua “formação de engenheiro”, priorizou “solucionar as coisas de fundo, fazer as bases sólidas sobre as que creio e vejo que a Argentina está se pondo de pé”. “Mas fazendo uma autocrítica, sou consciente que o dia a dia terminou sendo uma exigência esgotadora para muitos”, disse.